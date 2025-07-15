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Şehir merkezinde görüntülendi: Vatandaşlar hem şaşırdı hem tedirgin oldu

Şehir merkezinde görüntülendi: Vatandaşlar hem şaşırdı hem tedirgin oldu

07:2615/07/2025, Salı
IHA
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Doğal yaşam alanlarının daralması nedeniyle şehir merkezlerine inen yaban hayvanlarıyla ilgili vatandaşlar hem şaşkınlık hem de tedirginlik yaşıyor.
Doğal yaşam alanlarının daralması nedeniyle şehir merkezlerine inen yaban hayvanlarıyla ilgili vatandaşlar hem şaşkınlık hem de tedirginlik yaşıyor.

Gümüşhane'de şehir merkezine kadar inen bir ayı, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Gece saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde kayda alınan görüntülerde, bir ayının sokak köpekleriyle aynı karede görüntülendiği görüldü. Kent merkezine kadar inen ayının rahat tavırları dikkat çekerken, vatandaşlar ise gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Bir süre mahallede gezen ayı, ardından gözden kayboldu.

Mahalle sakinleri, ayının bir vatandaşın evinin merdivenlerine kadar geldiğini gördüklerini ifade etti.

Doğal yaşam alanlarının daralması nedeniyle şehir merkezlerine inen yaban hayvanlarıyla ilgili vatandaşlar hem şaşkınlık hem de tedirginlik yaşıyor.
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