Şehir merkezinde görüntülendi: Vatandaşlar hem şaşırdı hem tedirgin oldu

Gümüşhane'de şehir merkezine kadar inen bir ayı, vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Gece saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde kayda alınan görüntülerde, bir ayının sokak köpekleriyle aynı karede görüntülendiği görüldü. Kent merkezine kadar inen ayının rahat tavırları dikkat çekerken, vatandaşlar ise gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Bir süre mahallede gezen ayı, ardından gözden kayboldu.
Mahalle sakinleri, ayının bir vatandaşın evinin merdivenlerine kadar geldiğini gördüklerini ifade etti.