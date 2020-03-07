Gündem Şehit babasından duygulandıran sözler "Ayakkabılarım çamurlu bakanım, arabanıza binmeyeyim"
YOZGAT AKTÜEL

Şehit babasından duygulandıran sözler: "Ayakkabılarım çamurlu bakanım, arabanıza binmeyeyim"

Bakan Kurum, İdlib şehitlerinden Yozgatlı Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir'in cenazesinde yaşadığı duygu dolu anları anlattı. Şehit babasını çok yorulduğu için arabasıyla eve bırakmayı teklif ettiğini belirten Bakan Kurum, "İbrahim amca iyice yoruldu, bitkin düştü. İbrahim amca seni arabayla bırakayım, zaten çok yoruldun' dediğimde, 'Yok Bakanım, araba perişan olur. Bu çamurlu ayakkabılarla arabaya binmem' dedi. Ne kadar ısrar ettiysem de binmedi" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Bakan Kurum, şehit babasına başsağlığı dilerken.
Bakan Kurum, şehit babasına başsağlığı dilerken.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Medya Buluşması" programında, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Yozgatlı Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir'in cenazesinde şehit babasıyla yaptığı duygusal konuşmayı anlatan Kurum, herkesi duygulandırdı.

Yozgatlı Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir

"Mücadelemizden dönmeyeceğiz"

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Yozgatlı Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir'in cenazesinde, şehit babasıyla aralarındaki konuşmayı sorması üzerine, coğrafyadaki insanların umudu ve geleceği adına verilen büyük mücadeleye değindi. Türkiye'nin, sadece ülkedeki 82 milyonun değil, mazlum coğrafyadaki yaşayanların ümidi ve geleceği olduğuna işaret eden Kurum, "Yüz yıldır büyük mücadele veriliyor ve vermeye de devam edeceğiz. Bu uğurda şehitlerimiz ve gazilerimiz olacak ama bu kararlılığımızdan hiçbir zaman dönmeyeceğiz" dedi.

Şehidin cenazesine yüzlerce kişi katılmıştı.n

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Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir'in törenine katıldığını belirten Kurum, yaşadığı o duygusal anları şu sözlerle aktardı:

"Namaz esnasında şehidimizin babası İbrahim amca geldi. Ayaklarında, dizinde her halde sorun vardı, zor oturdu. Cenaze namazını kıldık. Cami ile mezarlık arası yarım saatlik bir mesafeydi. Ayaklarındaki rahatsızlığa rağmen, 'ben oğlumun omuzlarda gitmesini istiyorum, sevaptır' dedi. Bütün kardeşlerimizle omuzlarda cenazemizi götürdük.

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Ayak ve dizlerinde rahatsızlık bulunan şehidin babasına, Bakan Kurum böyle eşlik etmişti.

"Araban mahvolmasın" dedi

Cenazemizi defnettikten sonra şehidin babası İbrahim amca iyice yoruldu, bitkin düştü. 'İbrahim amca seni arabayla bırakayım, zaten çok yoruldun' dediğimde, 'yok bakanım, araba mahvolur. Bu çamurlu ayakkabılarla arabaya binmem' dedi. Ne kadar ısrar ettiysem de binmedi.

Giderken ise 'bir emrin, isteğin var mı' diye sordum. 'Vatanımız, devletimiz sağ olsun. Köyde imamımız yok, bir imam gelirse en azından köyümüze hizmet eder' dedi.
  • Vali Bey'e söyledik, bir imam görevlendirilmesi yapıldı. Anadolu irfanında, kendisi için bir şey istemeyen vakur ve tok bir duruş sergileyen İbrahim amcalarımız, kahramanlarımız ve şehitlerimiz var. Rabbim onların kıymetini bilenlerden eylesin."
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