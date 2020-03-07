Gündem İYİ Partili Aylin Cesur şehit cenazesindeki skandal görüntüleri savundu Edep de bilirim, töre de
POLİTİKA

İYİ Partili Aylin Cesur şehit cenazesindeki skandal görüntüleri savundu: Edep de bilirim, töre de

İdlib'deki hain saldırıda şehit düşen askerin cenaze töreninde cemaatin önüne geçerek poz vererek büyük bir tartışma yaratan İYİ Parti Isparta milletvekili Aylin Cesur ilk kez konuştu. Twitter hesabından kendini savunan Cesur, "Edep de bilirim, töre de bilirim, iman da bilirim. Kamuoyunun vicdanına arz ederim” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aylin Cesur, cenazede böyle poz vermişti.
Aylin Cesur, cenazede böyle poz vermişti.

Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejiminin hava saldırısında şehit olan Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in cenazesine katılan İYİ Parti Isparta milletvekili Aylin Cesur, büyük bir skandala imza atmıştı. Cenaze namazı sırasında beyaz küt mantosuyla cemaatin önüne geçerek tek başına namaz kılıyormuş gibi poz veren milletvekili, büyük tepki toplamıştı.

Şehit cenazesinde fotoğraf çekme şovu yapan İyi Partili Aylin Cesur'a skandal savunma: Neresi yanlış
GÜNDEM
Şehit cenazesinde fotoğraf çekme şovu yapan İyi Partili Aylin Cesur'a skandal savunma: Neresi yanlış

İYİ Partili Aylin Cesur şehit cenazesinde cemaatin önüne geçip poz verdi
OYNAT 00:00
İYİ Partili Aylin Cesur şehit cenazesinde cemaatin önüne geçip poz verdi
İdlib'de şehit olan Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in cenaze namazı esnasında İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un cemaatin önüne geçip fotoğraf çektirmesi şaşkınlıkla karşılandı. Milletvekili Cesur tarafından sosyal medyada paylaşılan bu fotoğraflar bir taraftan tepki çekerken bir yandan da şaşkınlıkla karşılandı.

O günden beri sessizliğini koruyan Cesur, ilk kez konuştu. Sosyal medya hesabından açıklama yaparak kendisini savunan İYİ Partili, şu ifadeleri kullandı:

  • “Olay günü, şehidimizin cenazesi olduğunu öğrenince Isparta Atabey İlçe Kongresi’nden çıkarak derhal Dinar’a tören alanına geldim. Cemaat saf tutmuştu. Öğrendim ki şehidimizin babası protokolde namazdaydı. Bulunduğumuz yerden orası görülmüyordu. Bekledim. Namaz bitti yönlendirmesiyle taziye için ilerlediğimde bitmediğini, selam verildiğini fark ettim, tereddütte kaldım, duaya katıldım."
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