İYİ Partili Aylin Cesur şehit cenazesindeki skandal görüntüleri savundu: Edep de bilirim, töre de

Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejiminin hava saldırısında şehit olan Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in cenazesine katılan İYİ Parti Isparta milletvekili Aylin Cesur, büyük bir skandala imza atmıştı. Cenaze namazı sırasında beyaz küt mantosuyla cemaatin önüne geçerek tek başına namaz kılıyormuş gibi poz veren milletvekili, büyük tepki toplamıştı.
O günden beri sessizliğini koruyan Cesur, ilk kez konuştu. Sosyal medya hesabından açıklama yaparak kendisini savunan İYİ Partili, şu ifadeleri kullandı:
- “Olay günü, şehidimizin cenazesi olduğunu öğrenince Isparta Atabey İlçe Kongresi’nden çıkarak derhal Dinar’a tören alanına geldim. Cemaat saf tutmuştu. Öğrendim ki şehidimizin babası protokolde namazdaydı. Bulunduğumuz yerden orası görülmüyordu. Bekledim. Namaz bitti yönlendirmesiyle taziye için ilerlediğimde bitmediğini, selam verildiğini fark ettim, tereddütte kaldım, duaya katıldım."
5 gündür, Aziz Şehidimizin hatırasını, kederli ailesinin acısını ve milletimizin yasını gölgeleyen bir hadisenin öznesi olmaktan öncelikle çok üzgünüm. Olay günü, şehidimizin cenazesi olduğunu öğrenince Isparta Atabey İlçe Kongresinden çıkarak derhal Dinar’a tören alanına geldim.
5 gündür, Aziz Şehidimizin hatırasını, kederli ailesinin acısını ve milletimizin yasını gölgeleyen bir hadisenin öznesi olmaktan öncelikle çok üzgünüm. Olay günü, şehidimizin cenazesi olduğunu öğrenince Isparta Atabey İlçe Kongresinden çıkarak derhal Dinar’a tören alanına geldim.— Aylin Cesur (@cesuraylin) March 6, 2020