Gündem İdlib şehidi teğmenin kütüphane vasiyeti yerine getirildi
KONYA BAHAR KALKANI HAREKATI

Konya'da İdlib şehidi teğmenin 'kütüphane' vasiyeti yerine getirildi

İdlib şehidi teğmenin 'kütüphane' vasiyeti yerine getirildi

Suriye'nin İdlib kentinde, rejimin hava saldırısında şehit olan askerlerden Piyade Teğmen Bayram Olgun'un doğup, büyüdüğü mahallesine kütüphane yapılmasını istediği vasiyeti ortaya çıktı. Bunun üzerine harekete geçen Selçuklu Belediyesi öncülüğünde Tepekent Mahallesi'nde şehidin adının verildiği kütüphane kuruldu. Yaklaşık 10 bin kitabın olduğu kütüphane için Türkiye ve dünyanın birçok yerinden kitapların gönderildiği belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Şehit Piyade Teğmen Bayram Olgun'un mahallesine kütüphane istediği yerine getirildi.
Şehit Piyade Teğmen Bayram Olgun'un mahallesine kütüphane istediği yerine getirildi.

65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Teğmen Bayram Olgun (26), İdlib'de rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit oldu. Şehit teğmenin cenazesi, Tepekent Mahallesi'nde toprağa verildi.

Tepekent Mahallesi'nde şehidin adının verildiği kütüphane kuruldu.

Şehit Olgun'un 2017'de sosyal paylaşım sitesinden, mahallesine kütüphane yapılmasıyla ilgili mesaj yayımladığı ortaya çıktı. Bunu şehidin vasiyeti olarak kabul eden Selçuklu Belediyesi'nce mahallede adına kütüphane kurulması için harekete geçildi.

İzmir'de şehit eşinin adını taşıyan okulda görev yapıyor
GÜNDEM
İzmir'de şehit eşinin adını taşıyan okulda görev yapıyor

"Şehidimizin yaptıklarının yanında az kalır"

Kısa sürede kurulan kütüphane hakkında bilgi veren Tepekent Mahallesi Muhtarı Süleyman Şamcı, muhtarlık ofisinin de bulunduğu iş merkezine kütüphane için uygun yer belirlediklerini söyledi.

DHA
Şehit Piyade Teğmen Bayram Olgun

Türkiye'nin dört bir tarafından kitap gönderilmesi üzerine kütüphanenin hızlıca hizmet verilecek hale getirildiğini kaydeden Şamcı, "Son bir hafta içerisinde Türkiye'nin hatta dünyanın dört bir tarafından bizimle temasa geçenler oldu. Biz bu kişileri Selçuklu Belediyesi'ne yönlendirdik. Belediyemizle istişareler yaptık. Bu kütüphanenin acil bir şekilde şehidimizin isteğinin yerine getirilmesi amacıyla bir an önce yapılmasını istedik. Belediyemiz de bu işe hemen el attı ve bu kütüphane oluşturuldu. Şehidimizin yakınları da buraya gelip, kütüphaneyi gördüler. Bir nebze de olsa onlar için moral oldu. İnşallah gençlerimiz, nesillerimiz burada kitap okuyarak bu kaynaklardan faydalanarak eğitimlerine katkı sağlayacaktır inşallah" dedi.

DHA
Tepekent Mahallesi'nde şehidin adının verildiği kütüphane kuruldu.

Cumhurbaşkanının talimatıyla şehidin vasiyeti yerine getiriliyor
GÜNDEM
Cumhurbaşkanının talimatıyla şehidin vasiyeti yerine getiriliyor

Tepekent İmam Hatip Ortaokulu'nun ismini de değiştirip, şehidin adını verdiklerini belirten muhtar Şamcı, "Şehidimizle buraya izne geldiğinde konuşuyorduk. Bu tür şeyleri dile getiriyordu. O gün söylenenler orada kalmıştı. Ama söyledikleri bizim hafızamızda kalmıştı. Bu gerçekleşti. Bir okulumuza da şehidimizin ismini verdik. Bunların hepsini yapsak da onun yaptığının yanında çok az kalır. Kütüphanemizde 10 bin civarında bir kitap olacak. Daha gelecekler olan kitaplar var. Onlarla birlikte bu sayı 15 bini bulacak. Şehidimizin ailesi de bu durumdan dolayı çok mutlu oldular" diye konuştu.

Kütüphanenin bugün resmi açılışının yapılacağı belirtildi.

Fenerbahçe ayağa kalkamıyor

Fenerbahçe ayağa kalkamıyor

​Sarı lacivertliler ligde 6 maçtır galibiyet yüzü görmedi.
Meydana gelin!

Meydana gelin!

​Trabzonspor'dan MHK'ya sert tepki.
Yunan zulmü

Yunan zulmü

​Nefes alamayan bebekler, annelerin çığlıkları...
İtalya'da <br>korkutan rakam

İtalya'da
korkutan rakam

​Hayatını kaybedenlerin sayısı hızla yükseliyor.
Bal gibi gol <br>güme gitti

Bal gibi gol
güme gitti

​Eski FIFA hakemi Trabzonspor'un iptal edilen golünü yorumladı.
Gençlerden <br>yoğun ilgi

Gençlerden
yoğun ilgi

Kitap fuarlarından çekilen Ketebe'den Ankara'da dev buluşma.
400 bin uçak <br>64 milyon yolcu

400 bin uçak
64 milyon yolcu

Havalimanına karşı çıkanları kahredecek haber!
Karantina altındaki otel çöktü

Karantina altındaki otel çöktü

En az 70 koronavirüs hastası enkaz altında, Çin alarmda.
O an...

O an...

​Yunanistan insanlık suçu işliyor.
Trabzonspor<br>Antep'te yara aldı

Trabzonspor
Antep'te yara aldı

Bordo-mavililer deplasmandan 1 puanla döndü.
Mahkemenin seyri değişebilir

Mahkemenin seyri değişebilir

​Tüm zamanların en detaylı soruşturmasında önemli detaylar çıktı.
CHP ve HDP <br>PYD ile masaya oturdu

CHP ve HDP
PYD ile masaya oturdu

​Devlet sırlarının konuşulduğu kapalı oturumdan üç gün sonra...
Gören bir daha bakıyor

Gören bir daha bakıyor

​Ambulansla çarpışan araç arkası havada asılı kaldı.
Yunan askerine şok

Yunan askerine şok

​Türkiye'nin hamlesinden sonra geri çekildiler.
Bakan ne dediyse ikna edemedi

Bakan ne dediyse ikna edemedi

​Şehit babası: "Ayakkabılarım çamurlu araba perişan olur..."
'Arabalar kanatlanmış'

'Arabalar kanatlanmış'

İkinci el otomobilde fiyatlar durmuyor.
Gizli bir direnişle karşılaşıyoruz

Gizli bir direnişle karşılaşıyoruz

Erdoğan, BIO Türkiye Ödül Töreni'ne mesaj gönderdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.