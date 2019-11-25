Şehit ve gazi aileleri Meclis'te: Onlar bizim en kıymetli emanetlerimizdir

Şehit ailelerini mecliste buluşturan organizasyona ev sahipliği yapan AK Parti Milletvekili Jülide İskenderoğlu açılış konuşmasında "Çanakkale şehitler diyarıdır. Benim Çanakkale vekili olarak en onur duyduğum iş şehit aileleriyle yaptığımız çalışmalardır. Henüz daha vekil olmadığım dönemde Bilal Ulusan başkanım derneği kurarken, her şey önce derneğin kuruluşunda olmak istedim. Bu memlekete kanını canını vermiş en sevdiğini feda etmiş sizlerin elini tutabilmek bir anne olarak benim görevim diye düşünüyorum" dedi.

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"En kıymetli emanetlerimizsiniz"

İskenderoğlu’nun ardından konuşma yapan Toplumsal Diriliş Hareketi Derneği başkanı Bilal Ulusan, "Demokrasimizin, milli irademizin gelecek nesillere daha güçlü ve özgür bir ülke bırakabilmenin güvencesi olduğu inancıyla kıymetli gazilerimize ve ebediyen kalbimizde olacak şehitlerimize şükranlarımızı sunarız. Gazi mecliste AK Parti grup salonunda yaptığımız bu toplantıda şehit aileleri ve yakınlarıyla bir arada olmaktan onur duyuyoruz. Onlar bizim en kıymetli emanetlerimizdir" dedi.

Konuşmaların ardından şehit ve gazi ailelerine plaket takdim edildi.