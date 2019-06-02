Şehitlere veda: Oğlumun intikamını torunlarım alacak

Iğdır'ın Aralık ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Ali Yılmaz (23), memleketi Kütahya'nın Simav ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Bomba imha uzmanı Uzman Onbaşı Ali Yılmaz dün sabah Iğdır'ın Aralık ilçesinde terör örgütü PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit oldu. Vatani görevini yaptıktan sonra orduya katılıp uzman onbaşı olarak göreve başlayan Yılmaz'ın şehadet haberi, İstanbul'da özel bir hastanede temizlik personeli olarak görev yapan baba Yener Yılmaz (57), ev kadını anne Gülcan Yılmaz (53) ile kız kardeşi Ünzile Yılmaz'a (18) sağlık görevlileri eşliğinde verildi.

AA Şehit Ali Yılmaz'ın cenaze töreninden.

Uzman Onbaşı Ali Yılmaz'ın cenazesi ise bayramın ilk günü tatile gitmeyi planladığı memleketi Simav'a getirilmek üzere dün yola çıkarıldı. Cenaze ilk olarak havayoluyla Iğdır'dan Kütahya'daki Zafer Havalimanı'na ulaştırıldı. Ardından cenaze aracına konulup karayoluyla Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne getirilerek tören saatine kadar morgda bekletildi. Üzüntü yaşayan şehidin dedesi Ali Yılmaz (71), "Bayramı Simav'da geçirecekti. Kadere bakın, kendisinin yerine cenazesi geliyor. Vatan sağ olsun" dedi.

'SENİ BEKLİYORDUM CENAZEN GELDİ'

Uzman Onbaşı Ali Yılmaz'ın cenazesi bu sabah tören için hastane morgundan alındı. Türk Bayrağı'na sarılı cenaze, Kekliktepe Mahallesi Koyuncuoğlu Camisi'ne getirildi. Baba Yener Yılmaz, dede Ali Yılmaz, anne Gülcan Yılmaz ve kardeş Ünzile Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu yakınları, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

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AA Şehit Ali Yılmaz'ın cenaze töreninden.

Ayakta durmakta zorlanan anne Gülcan Yılmaz ve kızı Ünzile Yılmaz, bank üzerinde oturarak törenin başlamasını bekledi. Şehidin bazı yakınları ise Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Bu sırada oğlunun tabutunun başına gelerek sarılan anne Gülcan Yılmaz'ın "Seni bekliyorduk cenazen geldi. Ramazan ayında doğdun. Ramazan ayında seni toprağa veriyoruz" diyerek ağıt yakması yürekleri dağladı.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Kütahya milletvekilleri MHP'li Ahmet Erbaş, AK Partili İshak Gazel, CHP'li Fazıl Kasap, Kütahya Belediye Başkanı MHP'li Alim Işık, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim ve Simav Belediye Başkanı AK Partili Adil Biçer ile birlikte yaklaşık bin 500 kişi cenaze namazına katıldı. Öğlen kılınan namaz sonrası şehidin naaşı, tören kıtasınca omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Şehit Ali Yılmaz, Mamak köyü mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

ŞEHİT YASİN ÇUBUK, AFYONKARAHİSAR'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Iğdır'da şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un (23) cenazesi, dün gece askeri uçakla Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı'na getirildi.

İHA Şehit Yasin Çubuk'un cenaze töreninden.

Şehit Çubuk'un naaşını Vali Mustafa Tutulmaz, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, şehidin ailesi ve yakınları karşıladı. Şehit Çubuk'un Hava Meydan Komutanlığı'ndan alınan naaşı, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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DHA Şehit Yasin Çubuk'un cenaze töreninden.

'AĞABEYİMİN İNTİKAMINI BEN ALACAĞIM'

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un cenazesi tören için memleketi Şuhut ilçesine bağlı Balçıkhisar beldesine getirildi. Cenaze töreni öncesi belediyeden emekli baba Lokman Çubuk, anne Selma Çubuk ve şehidin kardeşleri Nuh Çubuk (40), Emine Aşkın (34) ve Kadir Çubuk, evin önünde taziyeleri kabul etti.

Bu sırada Lokman Çubuk'un yanına kızı Emine Aşkın'ın çocukları geldi. Torunlarına sarılan Lokman Çubuk, "Oğlumun intikamını torunlarım alacak" dedi.

Şehidin kardeşi Kadir Çubuk da babasının yanında sandalyede otururken, "Ağabeyimin intikamını ben alacağım" dedi. Anne Selma Çubuk ise "Yiğidim, aslanım seni böyle mi karşılayacaktım" diye gözyaşı döktü. Türk bayrağı asılan şehidin ailesinin oturduğu evin önünde Kuran okunup, dualar edildi.

'YASİN'İM BENİ KOYUP GİTTİN'

Şehidin Türk Bayrağı'na sarılı tabutunu taşıyan ambulans ailenin oturduğu eve helallik alınması için getirildi. Burada şehidin babası, annesi ve kardeşleri tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Anne Selma Çubuk, "Yasin'im beni koyup gittin. Kınalı kuzum" diye ağıt yaktı.

5 BİN KİŞİ UĞURLADI

Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı cenaze töreni için köy meydanına getirildi. Cenaze törenine Vali Mustafa Tutulmaz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, AK Parti milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, MHP Milletvekili Mehmet Taytak, Afyonkarahisar Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Zeybek, askeri ve mülki erkânın da aralarında bulunduğu yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

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Öğle vakti İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun kıldırdığı namazın ardından şehidin cenazesi önce askerlerin omzunda, ardından törene katılanların elleri üzerinde defnedileceği yere kadar taşındı. Kalabalık cenaze taşındığı sırada 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı attı. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

ŞEHİT UZMAN ONBAŞI İBRAHİM ALICI'YI 5 BİN KİŞİ UĞURLADI

Iğdır'da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı (26) memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde 5 bin kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit İbrahim Alıcı'nın cenaze töreninden.

Erbaa ilçe merkezinde yaşayan Yeter ve Bekir Alıcı çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı'nın dün uçakla memleketine getirilen Türk Bayrağı'na sarılı naaşı Erbaa Devlet Hastanesi'nden alınarak helallik için baba evine getirildi.

Şehidi baba ocağının önünde annesi Yeter Alıcı, babası Bekir Alıcı, kardeşleri Oğuz-Nafi Alıcı ve Sümeyra Çakır karşıladı. Türk Bayrağı'na sarılı tabutu oğluna ait askeri kamuflajla karşılayan anne Alıcı, “Düşmanlar sevinmesin yavrum. Vatanımız bölünmesin. Bayrak sağ olsun. Vatan sağ olsun. Yavrum böyle diyorum sana. Dik duracağım, ağlamayacağım yavrum. Ben şehit verdim, güle güle git yavrum. Daha asker anaları ağlamasın yavrum. Yavrumun yanına beni de götürün. İki oğlum var onları da şehit veririm. Yeter ki beni de götürün. Kuzular melemez mi? Yavrum ben meliyorum, bulamıyorum seni yavrum. Seninle gurur duyuyorum yavrum ben'' diye ağıt yaktı.

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'VATAN, BAYRAK SAĞ OLSUN'

Helallik alınmasının ardından cenaze aracına konulan şehidin naaşı ilçe merkezindeki Büyük Cami'ye getirildi. Tabutun törenin yapılacağı alana konulmasının ardından şehidin annesi babası ve kardeşleri, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Anne Alıcı burada ''İki oğlum daha var göndereceğim. Kendim su çekmeye gideceğim. Götürsünler beni, 60 yaşındayım, vatan sağ olsun, bayrak sağ olsun'' dedi.

Cenaze törenine Tokat Milletvekilleri Mustafa Arslan, Yücel Bulut, Tokat Valisi Ozan Balcı, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, 5’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Ömer Ertuğrul Erbakan, 48’inci Piyade Eğitim Alay Komutanı Rıfat Dönel İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ilçe belediye başkanları ve yaklaşık 5 bin vatandaş katıldı.

İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı tekbirler eşliğinde cenaze aracına taşındı. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından İbrahim Alıcı ilçe şehitliğinde toprağa verildi.

ŞEHİT ASTSUBAY ERCAN SANCA ADANA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Ercan Sanca, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Sanca'nın (30) naaşı Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törenin ardından Adana'ya getirildi.

AA Şehit Ercan Sanca'ın cenaze töreninden.

Sanca için Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından Sabancı Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.

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Buradaki törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, askeri ve siyasi erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Bakan Yardımcısı Çam, baba Muharrem Sanca'ya başsağlığı diledi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu da anne Makbule ve şehidin kız kardeşlerini teskin etti.

Kılınan cenaze namazının ardından şehit Sanca'nın naaşı Asri Mezarlık'ta defnedildi.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MEHMET SAİT BARIŞ, ŞIRNAK'TA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hakkari'de şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış'ın (26) cenazesi İdil'de toprağa verildi.

Hakkari'den helikopterle getirilen Barış'ın naaşı Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında yapılan törenin ardından Güzelova köyüne bağlı Alataş mezrasındaki camiye getirildi.

DHA Şehit Sait Barış'ın cenaze töreninden.

Kılınan cenaze namazından sonra Barış'ın cenazesi götürüldüğü Alataş Mezarlığı'nda defnedildi.

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, şehidin babası İbrahim Barış'a Türk bayrağı teslim etti.

Törene, Aktaş'ın yanı sıra AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yaka, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ile Şehit ve Gazi Aileleri Federasyon Başkanı Mehmet Güngör de katıldı.