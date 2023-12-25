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Şehitlerimiz ve Gazze için görülmemiş eylem çağrısı: 1 Ocak sabahı binlerce insan Galata Köprüsü'ne akın edecek

Milli İrade Platformu üyesi 308 sivil toplum kuruluşu, Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit olan 12 askerimiz ve Gazze için şimdiye kadar görülmemiş bir protestoya hazırlanıyor. Bu tarihi eylemde binlerce insan, “Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet” sloganıyla 1 Ocak 2024 sabahı saat 08.30'da Galata Köprüsü'nde buluşacak.

12:54 - 25/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 14:55 - 25/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci - İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan
TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci - İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan

Terör örgütü PKK tarafından 12 kahraman askerimizin şehit edilmesi, 7 Ekimden bugüne 20 bin sivilin bütün dünyanın gözleri önünde İsrail bombardımanı altında katledilmesi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin insani ateşkes kararının ABD’nin oyuyla reddedilmesinin ardından, sivil toplum kuruluşlarını kitlesel bir yürüyüş için harekete geçirdi.

TÜGVA Genel Merkezi’nde İlim Yayma Vakfı Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare kurulu üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, 22 sivil toplum kuruluşu başkanı ile birlikte basın açıklaması yaptı.

Yüzyıl sonra ilk kez Galata Köprüsü'nde

'Türk toplumuna tarihi bir çağrıda bulunan sivil toplum kuruluşları başkanları, yüzyıl sonra ilk kez Galata Köprüsü’nde bir yürüyüş organize edildiğini,
yeni yılın ilk sabahında dünyaya ilk mesajın Türkiye’den ulaşması
için tüm vatandaşların katılımını beklediklerinin altını çizdi.

'Katillerin adları değişiyor ama hedefleri hiç değişmiyor'

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci, TÜGVA Genel Merkezi'nde yapılan basın açıklamasında STK’lar adına paylaşılan ortak bildiriyi okuyarak 1 Ocak'ta gerçekleşecek 'tarihi protestonun' duyurusunu yaptı.

Beşinci,
“Katillerin adları değişiyor ama hedefleri hiç değişmiyor. Milletimizi ve bayrağımızı hedef alan teröristleri ve onları yönetenler gayet iyi bilinmektedir. Milletimiz ve devletimiz ise onlara gereken cevabı vermektedir. Her bir şehidimizin hesabı sorulmaktadır. Bizler, tarihi bir dönemeçte olduğumuzun farkındayız. Bu tarihi günlerde sesimizi ve sözümüzü yükseltecek; şehitlerimizden aldığımız ilhamla, tüm dünyaya bu milletin mesajını ileteceğiz. Bu vesileyle şehitlerimize, Allah'tan (c.c.) rahmet; ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun"
diye konuştu.



Tarihi bir çağrı

Açıklamad
a “insan olmanın gereği”
vurgusu yapılarak vicdan sahibi bütün halkların ortak tepki verdiği belirtilerek,
“Bugün burada sizlere tarihi bir çağrıda bulunmak üzere toplandık. Gazze’de Ekim ayından bu yana; terör devleti İsrail tarafından tüm dünyanın gözleri önünde Filistin halkına, tarihte eşine rastlanmamış barbarlıkta bir katliam ve soykırım yapılmaktadır. Her zaman adaletten, insan haklarından bahsederken söz konusu Müslümanlar olunca çifte standartlarını konuşturan batılı devletler; İsrail’i görmezden gelmektedir. Tüm dünyada çocuk hakları, kadın hakları, basın ve insan hakları konuşulurken; 21. Yüzyılda Gazze’deki insanların yaşam haklarını konuşuyoruz. Zalimlerin insanlık dışı bu politikası dünyada karşılık bulmamış, aksine tüm halklar “insan olmanın gereği olarak” vicdanlarının sesi ile hareket etmiş, tüm dünya adeta Gazze olmuştur.

Filistin bizim öz meselemizdir!

Kendinden büyük bombalara maruz kalan Mervan El-Masri, Velid Nassar ve binlerce çocuğumuz bizim meselemizdir. Evladının parçalanmış bedenini poşetler içinde toplayan mazlum baba, bizim meselemizdir. Öldürüldüğünde, çocuğunun bedenini tanıyabilmek için koluna adını yazan çaresiz anne, bizim meselemizdir. Filistin bizim öz meselemizdir!"


Yürüyüş güzergahı açıklandı

Açıklamanın devamında, "1 Ocak 2024 sabahı saat 8.30’da Milli İrade Platformu olarak tüm annelerimizi, babalarımızı, evlatlarımızı, kardeşlerimizi, gençlerimizi, Sivil Toplum Kuruluşlarımızı, kurum ve kuruluşlarımızı Galata Köprüsü’nde Filistin’in sesi olmaya davet ediyoruz. Yılın ilk gününde
Ayasofya, Sultan Ahmet, Süleymaniye ve Yeni Camii’nde
sabah namazının manevi ikliminde buluşup
; Galata Köprüsü’ne akın akın yürüyecek
, birliğimizi-beraberliğimizi tüm dünyaya göstereceğiz” denildi.

Galata Köprüsü'nde Cumhuriyet tarihinin ilk kitlesel yürüyüşü

Yapılan açıklamada 1 Ocak Pazartesi gününün sabah saatlerinde, saat 8.30’da Sultanahmet meydanından başlayacak yürüyüş, Galata Köprüsü üzerinden yapılacak. Yürüyüş saatlerinde trafiğe kapatılacak olan Galata Köprüsü, Cumhuriyet tarihinin ilk kitlesel yürüyüşüne şahitlik edecek.





Basın toplantısına katılan ve Türk halkına çağrıda bulunan STK başkanları ve temsilcileri ise şöyle:
  • Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İbrahim Beşinci, İlim Yayma Vakfı - N. Bilal Erdoğan ve İ. Tankut Küsmezer, Türkiye Diyanet Vakfı – İzani Turan, MÜSİAD Mahmut Asmalı, İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) Kemal Özden, MEMUR-SEN – Ali Yalçın ve Cesur Öztürk, TGSP - Ali Haydar Ustaosmanoğlu, TÜRGEV – Fatmanur Altun ve Makbule Çabuk, GENÇ-KON – Ahmet Sözbilir, HAK-İŞ Mustafa İluk, Eğitime Destek Platformu – Zeynel Önal, ÖNDER – Abdullah Ceylan, KADEM Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Yedi Hilal Derneği - Samet Paçacı, Ensar Vakfı Şener Ağaç ve Hüseyin Kader, Anadolu Federasyonu Şamil Kılıçparlar, Filistin İnisiyatifi Ümit Sözmez, 15 Temmuz Derneği – İsmail Hakkı Turunç, İhlas Vakfı Mahmut Kemal Aydın

İstanbul 2 Nol’lu Barosu Yasin Şamlı programa katılanlar arasındaydı.



Fatih Altaylı Ankara’da ve İstanbul’da sokakları ‘Kahrolsun PKK’ sözleri ile inleten on binlerce kişiye iftira atarak hakaret etti: 'Şerefsizler' dedi
Fatih Altaylı Ankara’da ve İstanbul’da sokakları ‘Kahrolsun PKK’ sözleri ile inleten on binlerce kişiye iftira atarak hakaret etti: 'Şerefsizler' dedi

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşu, Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit olan 12 askerimiz ve Gazze için İstanbul ve Ankara'da yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe katılan on binler, PKK terörünü ve İsrail'in saldırılarını lanetledi. Söz konusu eylemlerde; Refah Sınır Kapısı’nın açılması için Mısır'a çağrı yapılarak, ABD’nin hem İsrail’i hem PKK’yı donatmasına atıfta bulunularak Türkiye’nin toprak bütünlüğüne ve birliğine dair sloganlar atıldı. Başkent ve mega kentte sokaklar, ‘Kahrolsun PKK kahrolsun İsrail’, ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganları ile inlerken, Fatih Altaylı YouTube kanalından yaptığı yayında Gazze için düzenlenen yürüyüşte yer alan vatandaşların, hafta sonu hayatını kaybeden 12 şehide üzülmediklerini ve askerler için yürümediklerini ileri sürerek hakaret etti.







#Şehit
#Gazze
#İsrail
#TÜGVA
#Protesto
#Galata Köprüsü
3 saat önce
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