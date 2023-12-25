Şehitlerimiz ve Gazze için görülmemiş eylem çağrısı: 1 Ocak sabahı binlerce insan Galata Köprüsü'ne akın edecek

Terör örgütü PKK tarafından 12 kahraman askerimizin şehit edilmesi, 7 Ekimden bugüne 20 bin sivilin bütün dünyanın gözleri önünde İsrail bombardımanı altında katledilmesi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin insani ateşkes kararının ABD’nin oyuyla reddedilmesinin ardından, sivil toplum kuruluşlarını kitlesel bir yürüyüş için harekete geçirdi.
TÜGVA Genel Merkezi’nde İlim Yayma Vakfı Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare kurulu üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, 22 sivil toplum kuruluşu başkanı ile birlikte basın açıklaması yaptı.
Yüzyıl sonra ilk kez Galata Köprüsü'nde
'Katillerin adları değişiyor ama hedefleri hiç değişmiyor'
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci, TÜGVA Genel Merkezi'nde yapılan basın açıklamasında STK’lar adına paylaşılan ortak bildiriyi okuyarak 1 Ocak'ta gerçekleşecek 'tarihi protestonun' duyurusunu yaptı.
Tarihi bir çağrı
Filistin bizim öz meselemizdir!
Yürüyüş güzergahı açıklandı
Galata Köprüsü'nde Cumhuriyet tarihinin ilk kitlesel yürüyüşü
Yapılan açıklamada 1 Ocak Pazartesi gününün sabah saatlerinde, saat 8.30’da Sultanahmet meydanından başlayacak yürüyüş, Galata Köprüsü üzerinden yapılacak. Yürüyüş saatlerinde trafiğe kapatılacak olan Galata Köprüsü, Cumhuriyet tarihinin ilk kitlesel yürüyüşüne şahitlik edecek.
- Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İbrahim Beşinci, İlim Yayma Vakfı - N. Bilal Erdoğan ve İ. Tankut Küsmezer, Türkiye Diyanet Vakfı – İzani Turan, MÜSİAD Mahmut Asmalı, İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) Kemal Özden, MEMUR-SEN – Ali Yalçın ve Cesur Öztürk, TGSP - Ali Haydar Ustaosmanoğlu, TÜRGEV – Fatmanur Altun ve Makbule Çabuk, GENÇ-KON – Ahmet Sözbilir, HAK-İŞ Mustafa İluk, Eğitime Destek Platformu – Zeynel Önal, ÖNDER – Abdullah Ceylan, KADEM Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Yedi Hilal Derneği - Samet Paçacı, Ensar Vakfı Şener Ağaç ve Hüseyin Kader, Anadolu Federasyonu Şamil Kılıçparlar, Filistin İnisiyatifi Ümit Sözmez, 15 Temmuz Derneği – İsmail Hakkı Turunç, İhlas Vakfı Mahmut Kemal Aydın
İstanbul 2 Nol’lu Barosu Yasin Şamlı programa katılanlar arasındaydı.