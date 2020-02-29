Gündem Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak
POLİTİKA

Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde sert mesajlar verdi. Erdoğan, “Milli güvenlik sorununa bir de askerimizin kanı eklendi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Ülkemize saldırılan bir ortamda rejimin tüm unsurları meşru hedeftir” dedi. İki lider 5 ya da 6 Mart’ta yüz yüze görüşecek.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Erdoğan ve Putin
Erdoğan ve Putin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefonla görüştü. İki liderin 5 ya da 6 Mart’ta yüz yüze görüşmeleri kararlaştırıldı.

İdlib’deki saldırının ardından Erdoğan ile Putin arasında ilk temas dün kuruldu. Altun, Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile saat 10.15’te yaptığı görüşmede, İdlib’de rejim tarafından Türk askerlerine yapılan hain saldırının ele alındığını bildirdi. Fahrettin Altun, görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

BİZİM İÇİN MEŞRU HEDEF

“Sayın Cumhurbaşkanımız, şehitlerimizin kanlarının asla yerde bırakılmayacağını açık ve net şekilde vurgulamıştır. Doğrudan ülkemize saldırıldığı ortamda, rejimin her unsurunun Türkiye için meşru hedef olduğunu ve ateş altına alınacağını belirtmiştir. Bununla birlikte rejimin Soçi Mutabakatı’na uymaya mecbur edilmesini beklediklerini dile getirmiştir.

EN KISA SÜREDE YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Sayın Cumhurbaşkanımız, bu tür saldırıların Türkiye’yi İdlib konusundaki yaklaşımından geri çevirmediği gibi tam tersine daha da kararlı hale getirdiğini belirtmiş, Astana sürecinin taraflarının ve uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurgulamıştır. Rusya’nın bu anlamda çok açık şekilde Soçi Mutabakatı’nın 3’üncü maddesi gereğince rejimi durdurma sorumluluğunu hatırlatmıştır. Bu görüşmede karara bağlanan önemli bir husus da iki liderin en kısa sürede bir araya gelerek, yüz yüze görüşmelerinin sağlanması kararı olmuştur.”

Görüşmede Erdoğan’ın İdlib’de kalıcı ateşkes ilan edilmesini istediği belirtildi.

EK TEDBİRLERİ GÖRÜŞTÜLER

  • Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise görüşmeyle ilgili “Rusya ve Türkiye koordinasyonu sürdürmeye hazır. İki lider İdlib’deki anlaşmaların uygulanmasını görüştü” dedi. Putin’in başsağlığı dileğinde bulunduğu, liderlerin görüşmede İdlib’de yaşanan süreci ve saldırıya ilişkin bilgileri de paylaştığı öğrenildi.

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