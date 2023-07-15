Şehitlerine komşular

FETÖ’ye “15 Temmuz gecesi dur” çeken kahramanların mezarları bulundukları yerlerde onlara minnet borcunu ödemek isteyen vatandaşların ikinci adresi niteliğinde. Şehitlerin vefat eden yakınları da onlara komşu oldu. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı gece şehit olan 251 kişiden 37’si Ankara Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi. Hain darbe girişimine karşı göğüslerini siper edip hayatlarını kaybeden şehitlerin mezarları rengarenk çiçeklerle kaplı. Şehit Suat Akıncı ve Necati Sayın’ın suluklarının önünde birer adet tespih de bulunuyor. 260 binin üzerinde mezar bulunan Karşıyaka Mezarlığı’nın 1 ve 3’üncü kapılarının hemen yanında bulunan şehitlikler yol üzerinde olması nedeniyle yakınlarını ziyaret edenlerin uğradığı ve dua ettiği ikinci bir nokta. Araçların geçtiği yol üzerinde olan şehitliklerin önünden geçenler araçlarını durdurup 15 Temmuz şehitlerine dua ediyor. Ankaralı 15 Temmuz şehidi Özkan Özendi’nin annesi Şadiye özendi oğlunun vefatından 1 yıl 2 ay sonra vefat etti ve tam karşısındaki mezara defnedildi. Mezar taşının üzerinde yazan “Şehidine ağladı, can dayanmadı” sözleri de evladını annesinden ayıran FETÖ terör örgütüne karşı duyulan nefreti gözler önüne seriyor. Özendi ailesinin yanı sıra 5 ana baba da 15 Temmuz’da şehit olan evlatlarının tam karşısına defnedilmiş durumda.