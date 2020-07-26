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Gündem Sekiz operasyonda 551 tutuklama TSKdaki yapılanma için yeni operasyon
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Sekiz operasyonda 551 tutuklama: TSK'daki yapılanma için yeni operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik yeni bir operasyon için düğmeye basıldı. Ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatlı 58’i muvazzaf toplam 68 asker hakkında 21 Temmuz günü eş zamanlı yakalama ve gözaltı talimatı verildi.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

24 Temmuz günü ise şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerden 63’ü gözaltına alındı. Şüphelilerden 47’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

8 AYDA 8 DEV OPERASYON

  • Öte yandan İstanbul ve İzmir Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ’ye ağır darbe vuruldu. Ankesörlü hat soruşturmaları kapsamında askerkere yönelik olarak 19 Kasım 2019 ile 21 Temmuz 2020 arasında 8 ayrı ana grup operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda bin 112 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 551’i tutuklandı. 162 şüpheli de itirafçı oldu.

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