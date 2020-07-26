Sekiz operasyonda 551 tutuklama: TSK'daki yapılanma için yeni operasyon

24 Temmuz günü ise şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerden 63’ü gözaltına alındı. Şüphelilerden 47’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
8 AYDA 8 DEV OPERASYON
- Öte yandan İstanbul ve İzmir Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ’ye ağır darbe vuruldu. Ankesörlü hat soruşturmaları kapsamında askerkere yönelik olarak 19 Kasım 2019 ile 21 Temmuz 2020 arasında 8 ayrı ana grup operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda bin 112 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 551’i tutuklandı. 162 şüpheli de itirafçı oldu.