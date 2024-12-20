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Semih Çelik'in ailesi soyadını değiştirmek için dava açtı

Semih Çelik'in ailesi soyadını değiştirmek için dava açtı

10:5020/12/2024, Cuma
AA
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Semih Çelik.
Semih Çelik.

İstanbul'da 2 genç kızı öldürdükten sonra surlardan atlayarak intihar eden saldırgan Semih Çelik'in babası ve kız kardeşi, can güvenlikleri tehlikede olduğunu belirterek, soyadı değişikliği için dava açtı.

Eyüpsultan ve Fatih'te 4 Ekim'de Ayşenur Halil (19) ile İkbal Uzuner'i (19) öldürüp Edirnekapı'da surlardan atlayarak hayatına son veren saldırgan Semih Çelik'in babası ve kız kardeşince Asliye Hukuk Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, söz konusu olayın büyük bir infial oluşturduğu belirtildi.

'Can güvenliğimiz tehlikede'

Şimdiye kadar soyadlarını taşımakla ilgili sorunlarının olmadığını, ancak olaydan sonra "Çelik" soyadı nedeniyle olumsuz tepkilerle karşılaştıklarını aktaran baba ve kız kardeş, dilekçelerinde, "Bu soyadını kullanmak bizim için katlanılamaz hale geldi. Soyadımız can güvenliğimizi tehlikeye sokuyor. Kalan yaşamımızı hayati bir tehlikeyle karşılaşmadan ve halk tarafından tehdide maruz kalmadan devam ettirebilmemiz için 'Çelik' olan soyadımızın değiştirilmesini talep ediyoruz. Bu değişikliğin nüfus kayıtlarına tescil edilmesini istiyoruz." ifadelerini kullanıldı.







#İkbal Uzuner
#Semih Çelik
#Ayşenur Halil

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