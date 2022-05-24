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OSMANİYE

’Şemsiye ile uçan adam’ uzay yolcusu olmak istiyor

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 2019 yılında çıkan hortumda çalıştığı sebze halinde pazar şemsiyesi ile birlikte yerden havalanarak uçan ve Türkiye’de “Şemsiye ile uçan adam” olarak ünlenen Sadık Kocadallı, Türkiye Uzay Ajansı tarafından uzaya gönderilecek Türk uzay yolcusu olmaya aday olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi İHA
’Şemsiye ile uçan adam’ uzay yolcusu olmak istiyor
Sadık Kocadallı, 2019 yılında çıkan hortumda, çalıştığı sebze halinde şemsiye ile yerden 4 metre havalanmıştı.

Kadirli’de 2019 yılında çıkan hortumda havalanan şemsiyenin üzerine çıkan 39 yaşındaki Sadık Kocadallı’nın 4 metre havalanması kameralara yansımış, Kocadallı “Şemsiye ile uçan adam” olarak gündemde kalmıştı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada, “Türk uzay yolcusu ve bilim misyonu” görevini başlattıklarını duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ise Türkiye Uzay Ajansından uzaya gönderilecek Türk uzay yolcusundaki kriterleri açıkladı. Duruma ilk olumlu tepki Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde “Şemsiye ile uçan adam” Sadık Kocadallı’dan geldi.

Hortum bir kişiyi demir şemsiyeyle birlikte havaya uçurdu
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Hortum bir kişiyi demir şemsiyeyle birlikte havaya uçurdu
Osmaniye'nin Kadirli İlçesinde meydana gelen hortumda gölgelik şemsiyesi ile bir kişinin havaya uçma görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. İlginç olay kısa sürede sosyal medyada da ilgi çekti.


'Kriterlerimin bir kısmı uyuyor bir kısmı uymuyor'


Uzay yolcusu olmak istediğini belirten Sadık Kocadallı, “Türkiye gündeminde artık biz de meşhur olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız uzaya gitme konusunda Türklerden bazılarını seçiyor. Ben de uçan adam olarak ünlendim. Artık ben de uzaya gitmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım beni de uzaya gönderirse iyi olacak. Kriterlerimin bir kısmı uyuyor bir kısmı uymuyor ama uymayan kriterleri de uydurmaya çalışacağız artık” dedi.

'Esnaf arkadaşı olarak memnun oluruz'

Sebze halindeki esnaf arkadaşları da Sadık Kocadallı’ya destek verdi. Sebze hali esnafından Mehmet Şabap, “Ben de arkadaşıma destek veriyorum. Uzaya gitsin bir esnaf arkadaşı olarak memnun oluruz, kriterleri de uyar” şeklinde konuştu.

Şemsiyeyle uçan Türk Amerikan basınının ilgi odağı oldu
DÜNYA
Şemsiyeyle uçan Türk Amerikan basınının ilgi odağı oldu

Şemsiyeyle uçan adam ilk kez konuştu
OYNAT 00:39
Şemsiyeyle uçan adam ilk kez konuştu
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen hortumda gölgelik şemsiyesiyle bir işçinin havaya uçması güvenlik kamerasınca görüntülendi. Şemsiye ile birlikte havalanan Sadık Kocadallı isimli işçi, 'O gün hortum çıktı. Biz burada çalışıyorduk. Şemsiyemizi kapatalım dedik. Ben şemsiyenin üzerine çıktım. Bizi 4-5 metre havaya kaldırdı. Artık olacak gibi değil şemsiye halen gidiyor bende kendimi yere attım. Öyle bir hadise oldu. Şemsiye elektrik direğine çarptı durdu” dedi.

Uçan Osmaniyeli Amerikan basınının ilgisini çekti
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Uçan Osmaniyeli Amerikan basınının ilgisini çekti
Geçtiğimiz günlerde gölgelik şemsiyesi ile çıkan hortumda uçan işçi, Amerika'da yayın yapan bir kanalda gündeme geldi. Görüntüleri izleyen haber spikerleri, inanılmaz tepkiler verdi.


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