Serbest kalınca kaçtılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5 şüpheli daha tutuklandı. Daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan Kağan Sürmegöz, Barış Kılıç, Burak Arslan, Ömür Yılmaz ve Doğan Hamit Doğruer hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “delil karartma” ve “suçun ağırlığı” gerekçeleriyle şüphelilerin tutuklanmasını talep etti. İstanbul 6’ncı Sulh Ceza Hakimliği, İBB ve bağlı iştiraklerde kritik görevlerde bulunan 5 isim hakkında savcılığın gerekçelerini yerinde bularak tutuklama kararı verdi. Sürmegöz, Kılıç ve Arslan tutuklandı, Yılmaz ile Doğruer ise firari. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 54’e çıktı. Emniyet güçleri her yerde Ömür Yılmaz ve Doğan Hamit Doğruer’i arıyor. Kaçma ihtimaline karşı havalimanı ve sınır kapılarında da tedbir alındı.