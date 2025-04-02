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Serbest kalınca kaçtılar

Serbest kalınca kaçtılar

Burak Doğan
04:002/04/2025, Çarşamba
G: 2/04/2025, Çarşamba
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Ömür Yılmaz - Doğan Hamit Doğruer
Ömür Yılmaz - Doğan Hamit Doğruer

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5 şüpheli daha tutuklandı. Daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan Kağan Sürmegöz, Barış Kılıç, Burak Arslan, Ömür Yılmaz ve Doğan Hamit Doğruer hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “delil karartma” ve “suçun ağırlığı” gerekçeleriyle şüphelilerin tutuklanmasını talep etti. İstanbul 6’ncı Sulh Ceza Hakimliği, İBB ve bağlı iştiraklerde kritik görevlerde bulunan 5 isim hakkında savcılığın gerekçelerini yerinde bularak tutuklama kararı verdi. Sürmegöz, Kılıç ve Arslan tutuklandı, Yılmaz ile Doğruer ise firari. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 54’e çıktı. Emniyet güçleri her yerde Ömür Yılmaz ve Doğan Hamit Doğruer’i arıyor. Kaçma ihtimaline karşı havalimanı ve sınır kapılarında da tedbir alındı.


HEPSİ KRİTİK GÖREVDE

* KAĞAN SÜRMEGÖZ
: İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı. Belediyeye ait taşınmazların yönetimi, kiralanması ve tahsisi gibi kritik alanlarda yetki sahibiydi. Çok sayıda gayrimenkul kiralama işleminin usulsüz olduğu iddiası gündemde.
* BARIŞ KILIÇ
: Kültür A.Ş. Plan ve Organizasyon Müdürü. Belediye tarafından organize edilen kültürel etkinlik, konser, festival ve açılış gibi yüksek bütçeli organizasyonların yönetiminden sorumluydu. Kamu zararı oluşturacak usulsüzlükler tespit edildi.
* BURAK ARSLAN
: Medya A.Ş. Finans ve Bütçe Koordinatörü. Bütçeden sorumluydu. Yapılan harcamalarda şüpheli kalemler tespit edildi.
* ÖMÜR YILMAZ
: Basın Danışmanı Murat Ongun’a bağlı çalışıyor. Emrah Bağdatlı ile çok sayıda usulsüz ihaleye imza attığı, yüksek bütçeli işlerin yandaş firmalara verilmesinde aktif rol oynadığı iddia ediliyor.
* DOĞAN HAMİT DOĞRUER
: Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı. Belediyenin kültürel yatırımları ve organizasyonlarında doğrudan söz sahibiydi. Özellikle, bazı ihalelerde “tanıdık şirketlere yönlendirme” yaptığına dair delillere ulaşıldı.

X hesabı kapatılsın

Yolsuzluktan tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabının kapatılması için suç duyurusu. Avukat Burak Bekiroğlu, İmamoğlu’nun X hesabının yargılama sonuna kadar kapatılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Av. Bekiroğlu şu açıklamayı yaptı: “İmamoğlu, X hesabını üçüncü kişilere kullandırarak yaptığı boykot çağrısıyla ekonomiyi sekteye uğratmaya, ayrıca halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak suretiyle de yargı erki üzerinde baskı kurmaya teşebbüs ediyor. Bu yüzden şahsın X hesabının yargılama sonuna kadar Türkiye’den erişime kapatılması için savcılığa başvurduk.”


#İBB
#Ömür Yılmaz
#Doğan Hamit Doğruer

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