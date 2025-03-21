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İBB soruşturmasında provokatif paylaşım yapan iki şüpheliye tutuklanma talebi

İBB soruşturmasında provokatif paylaşım yapan iki şüpheliye tutuklanma talebi

16:2421/03/2025, Cuma
AA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 şüpheli hakkındaki yolsuzluk ve terör soruşturmalarına ilişkin provokatif ve manipülasyon içeren paylaşım yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, aralarında İmamoğlu'nun yer aldığı 106 şüpheliye yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmalarına ilişkin sosyal medya platformları üzerinden kamu düzeni ve barışını bozmaya yönelik provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlar yapan 2 şüphelinin kimliği tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Soruşturma savcılığında ifadeleri alınan şüpheliler, "suç işlemeye alenen tahrik" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



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