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ANKARA

​Sesimiz en gür şekilde çıkacak

Sesimiz en gür şekilde çıkacak

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırgan tutumunun Cenevre Sözleşmeleri’nin açık ihlali olduğunu söyledi. Altun, “Azerbaycan’a yapılabilecek en ufak bir haksızlıkta sesimizi en gür şekilde çıkaracağız” dedi. Altun, küresel aktörlere konuya adil bir şekilde yaklaşma çağrısı yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Altun
Fahrettin Altun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırıları ile ilgili açıklamada bulundu. Altun, “Ermenistan’ın saldırgan tutumu Cenevre Sözleşmelerinin açık ihlalidir. Dünya kamuoyu şunu çok iyi bilmelidir ki, Azerbaycan’ın amacı cephe hattında yaşayan sivil halkın güvenliğini sağlamak ve işgal altındaki topraklarını kurtarmaktır. Bu süreçte her sorumlu devletin yaptığı gibi kardeş ülke Azerbaycan’ın da diplomatik, eşit ve adil tüm girişimleri büyük bir özveriyle yürüttüğünü takip etmekteyiz” ifadelerini kullandı.

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ADİL YAKLAŞIN ÇAĞRISI

Azerbaycan’ın uluslararası hukuk kurallarına harfiyen uyduğunu açık bir şekilde gözlemlediklerini dile getiren Altun, “Bugün toplanacak olan BMGK toplantısında umarız çözüm adına bir zemin oluşur. Türkiye olarak bu konudaki tüm çabalarımız ve çalışmalarımız kardeş ülke Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını geri kazanması ve uluslararası alanda hakkını, hukukunu koruma yönünde olacaktır. Küresel aktörlere konuya adil bir şekilde yaklaşma çağrısı yapıyoruz.

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SALDIRGAN İLE MAĞDURU EŞİTLEMEYİN

Sözüm ona tarafsızlık ilkesiyle hareket etme adına veya siyasi dengeleri gözetme uğruna saldırgan ile mağduru eşitleme hatasına kesinlikle düşülmemelidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimiz tüm kararlılığıyla dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın yanındadır. Uluslararası alanda kardeş ülke Azerbaycan’a karşı yapılabilecek en ufak bir haksızlık karşısında sesimizi en gür şekilde çıkaracağımıza kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerine yer verdi.

ERİVAN’A YALANLAMA

Altun, Ermenistan’ın “Türkiye savaş uçağımızı düşürdü” iddiasını yalanladı. Altun, yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin Ermeni uçağını düşürdüğü iddiası doğru değil. Ermenistan böyle ucuz propaganda oyunlarına başvuracağına bir an önce işgal ettiği topraklardan çekilsin” dedi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı da Türk F-16’sının Ermenistan’ın SU-25 uçağını vurduğuna dair açıklamayı yalanladı.

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