"Sevakin neresi?"

Zekeriya Kurşun, Merve Şebnem Oruç, Hayrettin Karaman, Mehmet Acet ve Kemal Öztürk'ün yazılarının en dikkati çeken bölümleri:
0. Zekeriya Kurşun: Sevakin neresidir, Türkiye’nin orada ne işi var?
Bir kaç yıl önce Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nin düzenlediği Uluslararası Arşiv kongresinde tebliğ sunarken, önce birlikte kürsüyü paylaştığımız meslektaşımdan sonra salondaki bazı yabancı meslektaşlarımdan homurdanmalar duyunca bir şeylerin ters gittiğini fark ettim. Katılımcıların çoğunluğu Türk olduğu için konuşmamı Türkçe yapıyordum. Ama İngilizce ve Arapça simultane tercüme de yapılıyordu. Hoşnutsuzluk beyan eden yabancı meslektaşlarım beni kulaklıklarından dinliyorlardı. Tercümede bir sorun olduğunu anlamıştım ve konuşmamı Arapça sürdürmeye karar verdim. Salonda büyük bir hareketlenme oldu. Konuşmamı bitirdiğimde yabancı meslektaşlarım kendi dillerinde itiraz ederken, Türkçe dinleyenler de sürekli kanal değiştirerek tartışmayı merakla takip ediyorlardı.
Ne oldu biliyor musunuz? Tıpkı Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sudan-Çad ve Tunus gezisi vesilesi ile ülkemizde ilk defa duyulan Sevakin ismi karşısında yaşanan ‘hayret’ gibi bir durum yaşanmıştı. Hikayemi tamamlayıp Sevakin’e geri döneceğim.
Zekeriya Kurşun'un yazısının tamamını okumak için tıklayınız: 0. Merve Şebnem Oruç: Mağdur varmış, Mor Beyin mağduriyeti varmış...
FETÖ’nün gizli haberleşme sistemi ByLock ortaya çıkarıldığından beri, bu cep telefonu uygulamasının kullanımının terör örgütü üyeliğine yeterli delil olacağı öngörüldü.
MİT’in ele geçirdiği terör örgütünün haberleşme sistemi, örgütün şifrelerinin çözülmesi açısından önemli bir gelişmeydi. Ancak ByLock’un sadece cep telefonuna indirilmiş olmasının yeterli olmayacağıyetkililerce belirtilerek, kullanıcı kimliği almak suretiyle uygulamaya giriş yapılmış olması; uygulama üzerinden iletişime geçilmiş olmasıgerektiği de söylenmişti. Kullanıcılar, bu kriptolu haberleşme sistemine erişim yoğunluğuna göre kırmızı, turuncu ve mavi olmak üzere üç kategorik listeye tasnif edilmişti. MİT tarafından tespit edilip savcılığa gönderilen listelere göre, bugün itibarıyla 200 binin üzerinde ByLock kullanıcısının bilgilerine ulaşıldığı ifade ediliyordu.
ByLock listesi uzarken, öte yanda bir başka liste daha oluşmaya başladı: ByLock mağdurları listesi. Bu liste özellikle 2014’ün Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında ByLock kullanmakla suçlanan ve çoğunluğu memur olup buna itiraz eden kişilere aitti. İlgili devlet mercilerine yapılan başvuruların yanı sıra, biz gazetecilere de bu gibi mağduriyet durumlarına ilişkin çok sayıda mail, mesaj ulaştı.
Merve Şebnem Oruç'un yazısının tamamını okumak için tıklayınız: 0. Hayrettin Karaman: Kur’an ve sünnetle problemli olan Müslümanlar
Fazla okuyup yazmayan sıradan Müslümanların Kur’an ve sünnet ile problemleri olmaz (yoktur); bu iki temel kaynakta olanların önemli bir kısmını bilmeseler de iman ederler, ancak çeşitli sebep ve saiklerle uygulamada eksikleri vardır, bu eksikliğin şuurunda olur, boyunlarını büker ve tevbe ederler.
Okur-yazar Müslümanların ilâhiyat tahsili görmemiş olanlarından bazıları kendi ilim dallarının, eğitim ve kültür çevrelerinin tesiriyle dine, haddini aşan akılla yaklaşırlar, Kur’an ve sünnetin getirdiği bilgileri ve hükümleri kendilerince ya tarihi gereklilik ve sebeplere veya her zaman geçerli olan “aklî-bilimsel hikmetlere” bağlayarak tevil ederler (yorumlarlar), mesela “faizin yasaklanmasından maksat Kur’an’ın nazil olduğu tarihin şartlarında zenginlerin yoksulları sömürmesini önlemek idi, bankaların yaptıkları faizcilikte böyle bir sömürme olayı yoktur, bu sebeple banka faizi haram değildir, Kur’an’ın ve sünnetin yaptığı yasak kapsamına girmez” derler.
Hayrettin Karaman'ın yazısının tamamını okumak için tıklayınız: 0. Mehmet Acet: Babamın son nasihatı
Bir sahabe, Peygamber efendimize gelip, “Bana bir nasihat verir misin” demiş.
“Baban vefat etti mi” diye sormuş Hazreti Peygamber.
“Evet, etti ya Resulallah” demiş sahebe.
Bunun üzerine, Allah elçisi, “Öyleyse sana nasihat olarak babanın vefatı yeter” cevabını vermiş.
Babamın cenazesinde 64’üncü dönem Başbakanımız Ahmet Davutoğlu, bana bu hikayeyi anlatırken, ben zaten Toros Dağları üzerime devrilmiş gibi ağır bir yük altında kalmıştım.
Çok ağır bir yük.
Ama babamın bıraktığı en kıymetli miras aklıma geldikçe, kalbim yumuşuyor, hüzünlü bir tevekkül iklimine yöneliyorum.
Birkaç ay önce babasını kaybeden Kanal 7’den İsmail Karahan Bey’in sözleri kalbimde çınlıyor:
Mehmet Acet'in yazısının tamamını okumak için tıklayınız: 0. Kemal Öztürk: Normalleşme ve OHAL Komisyonu’nda son durum
Ülkenin normalleşmeye ihtiyacı var. Yaşadığımız terör saldırıları, ihanetler ve sonunda tarihimizin en hain darbe girişimi hepimizi, tüm toplumu, ülkeyi olağan üstü sıkıntılı dönemlere soktu.
Çok şükür hepsini atlattık. Milletin feraseti, fedakarlığı ve gayreti bu krizleri aşmamızda en büyük güç ise, hükümetin (özellikle Erdoğan’ın liderliğinin), devletin kararlı duruşu da bir o kadar önemli etkendir.
Gezi olaylarından bu yana bir kriz ortamında yaşadığımızı söyleyebiliriz. 2016 Temmuz ayından itibaren de resmi olarak OHAL kapsamında bulunuyoruz.
Yani uzun süredir normal atmosfer basıncının üzerinde bir ortamdayız. Buna ekonomik gidişat, uluslararası krizleri de ekleyin. Tüm toplumda bir stres, gerilim, sinir birikmesi normaldir. Kemal Öztürk'ün yazısının tamamını okumak için tıklayınız: