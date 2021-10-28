Gündem Sevilayın tahliyesine itiraza ret
ANKARA

Sevilay’ın tahliyesine itiraza ret

MİT’in Özbekistan’da yakalayıp Türkiye’ye getirdiği FETÖ’cü Gürbüz Sevilay’ın tahliyesine yapılan itiraz mahkemece reddedildi.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
Sevilay’ın tahliyesine itiraza ret
Gürbüz Sevilay

FETÖ/PDY adına PKK’ya silah sağladığı belirtilen Gürbüz Sevilay, yargılandığı Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince “yurt dışına çıkış yasağı” ve “konutu terk etmeme” adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Ankara Başsavcılığı, söz konusu karar itiraz etti. Başsavcılığın mahkemeye sunduğu itiraz dilekçesinde, Sevilay’ın Özbekistan ve Kırgızistan yapılanmasında yer aldığı hatırlatılarak, “Sanığın yakalanma şekli ve yeri, suçun mahiyeti, mevcut delil durumu, kaçma şüphesinin devam etmesi nedenleriyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesi gerekirken tahliye verilmiş olması usul ve esas yönünden kanuna aykırıdır” ifadelerine yer verildi. İtirazı değerlendiren Ankara

3. Ağır Ceza Mahkemesi, Gürbüz Sevilay’ın uzun süreli tutukluluk hali ve sanığın ifadesinde örgütle irtibatlı olan kişilerin isimlerini vermesi hususlarını dikkate alarak Başsavcılığın itirazını reddetti.

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