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İSTANBUL

Seyir halindeki yunus polislere çarpıp kaçtı: 2 polis yaralı

Küçükçekmece'de kimliği belirsiz bir sürücü, seyir halindeki yunus polislere çarpıp kaçtı. Kazada iki polis yaralandı.

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Haber Merkezi İHA
Seyir halindeki yunus polislere çarpıp kaçtı: 2 polis yaralı
Çarpmanın etkisiyle polisler yere savurulurken, sürücü ise kaçtı.

İstanbul'daki olay, saat 16.10 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Gümrük yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kanarya istikametine giden ve sürücünün kimliği henüz belirlenemeyen araç, aynı yöne giden seyir halindeki yunus polislere çarptı. Çarpmanın etkisiyle polisler yere savurulurken, sürücü ise kaçtı. Polislere ilk müdahaleyi diğer sürücüler yaparken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı polisleri hastaneye kaldırdı. Yunus polislere ait motosiklet ise meslektaşları tarafından götürüldü.


Olay yerindeki incelemenin ardından polis, şüpheli araç ve sürücünün yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Polislerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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