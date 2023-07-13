Seyyanen zamma yeşil ışık

Seçimlerin ardından yılın ikinci yarısına asgari ücretli, memur ve emekliye ilişkin maaş düzenlemeleri yapan AK Parti, temmuzdan itibaren asgari ücreti 11 bin 402 TL’ye yükseltti. Ardından en düşük memur maaşını yüzde 17.55 + 8 bin 77 TL seyyanen zamla 22 bin 17 TL'ye çıkaran yasa teklifini Meclis’e sevk etti. Buna paralel olarak emekli aylıklarına da refah payı eklenerek yüzde 25 artış getirildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM grup toplantısında, "Emekliye 8 bin 77 TL seyyanen zam yapılsın" şeklindeki sözlerinin ardından gözler AK Parti'ye çevrildi.

GÜLER: MÜMKÜNDÜR

Bahçeli'nin çağrısına yeşil ışık yakan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Mümkündür, bu manada emeklilerimizin ve çalışanlarımızın özellikle enflasyona ezdirilmemesi, özlük haklarının artırılması noktasında çabamız olacaktır. Ancak bütçe imkanları dediğimiz denge var. Belli noktalarda tasarrufta bulunarak farklı kalemler oluşturulmak suretiyle fazla verilmesini biz de arzu ederiz. Çok ciddi bir çaba sarf edildi. Bunların ekonomik büyüklüğü ve bütçeye getireceği yükle beraber" ifadelerini kullandı.

‘Emekli sitemli’ raporu

Geniş toplum kesimlerini ilgilendiren maaş artışları sonrasında sahada vatandaşın nabzını tutan AK Parti’de milletvekilleri izlenimlerini rapor halinde yönetimle paylaşılıyor. Memur ve asgari ücretlinin artışlardan memnun olduğu belirtilirken, emekliye yapılan yüzde 25’lik artışın beklentinin altında kaldığı rapor edildi. AK Parti kaynakları, “AK Parti verdiği her sözü tutuyor. Cumhurbaşkanımız refah seviyesini artırma sözü verdi. Vatandaş yapılan zamlardan genel anlamda memnum. Emeklilerde ise biraz sitem var” dedi.







