Siber ambargo şart

Türkiye başta olmak üzere ülkelerin siber güvenlik hizmeti alanındaki boykotları İsrailli şirketleri ciddi zarara uğratacaktır.
İsrail’in en etkin olduğu sektörlerden biri de hiç şüphesiz bilişim sektörü. Bunda hem siber istihbarata olan yatırımlarının hem de diğer sektörler gibi Yahudi lobisinin etkisi altında olan Silikon Vadisi şirketlerinin İsrail’de ofisler açmasının etkisi büyük. Bu nedenlerden dolayı yıllardan beri gelişme gösteren İsrail bilişim ve teknoloji sektörü özellikle siber güvenlik ve bilişim altyapısı alanlarında birçok ürün ortaya çıkarıp bunları dünyaya pazarladı.
MARKALARI MİLYARLARCA DOLAR KAZANIYOR
İsrail’i durdurabilmenin yolu ülkelerin ve bireylerin uygulayacağı boykotlardan geçiyor. Gıda ve tekstil gibi alanlardaki ürünler ilk akla gelenler olsa da devlet terörünü önleyecek güçlerin belki de en önemlisi teknoloji sektöründe.
İsrailli şirketlerin ürettiği bilişim sektörüne ve siber güvenliğe yönelik ürünler, birçok ülkede kurumsal firmalar ve devlet firmaları tarafından kullanılıyor. Farklı ülkelere siber güvenlik hizmeti veren İsrailli şirketler bu alandan milyarlarca dolar kazanıyor. Bu nedenle, Türkiye başta olmak üzere ülkelerin siber güvenlik hizmeti alanındaki boykotları İsrailli şirketleri ciddi zarara uğratacaktır.