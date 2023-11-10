Siber ambargo şart

İsrail’in en etkin olduğu sektörlerden biri de hiç şüphesiz bilişim sektörü. Bunda hem siber istihbarata olan yatırımlarının hem de diğer sektörler gibi Yahudi lobisinin etkisi altında olan Silikon Vadisi şirketlerinin İsrail’de ofisler açmasının etkisi büyük. Bu nedenlerden dolayı yıllardan beri gelişme gösteren İsrail bilişim ve teknoloji sektörü özellikle siber güvenlik ve bilişim altyapısı alanlarında birçok ürün ortaya çıkarıp bunları dünyaya pazarladı.