Gündem Sibirya değil Sivas soğuğu
SİVAS

Sibirya değil Sivas soğuğu

Sivas’ta, kar yağışının etkisini yitirmesiyle birlikte başlayan soğuk hava dalgası, kenti dondurdu. Günlerdir eksi 10 derecede seyreden sıcaklık nedeniyle Kızılırmak’ın bazı bölümlerinin yüzeyi buz tutarken; Serpincik, Ulaş, Hafik ve Tödürge gölleri, üzerinde yürünebilecek kalınlıkta buzla kaplandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Serpincik Göleti’nin yüzeyinde oluşan ve göz damarlarını andıran şekiller ilginç görüntüler oluşturdu.
Serpincik Göleti’nin yüzeyinde oluşan ve göz damarlarını andıran şekiller ilginç görüntüler oluşturdu.

Sivas’ta, günlerdir eksi 10 derece düzeyinde seyreden hava sıcaklığı, hayatı olumsuz etkiliyor. Soğuk hava nedeniyle Kızılırmak’ın bazı bölümlerinin yüzeyi buz tuttu. Göller ise üzerinde yürünebilecek kalınlıktaki buz tabakasıyla kaplandı. Kar yağışının etkisini yitirmesiyle birlikte başlayan soğuk hava dalgası, kenti dondurdu. Ortalama sıfırın altında 10 derecelere kadar düşen soğuk havadan akarsu ve göller de etkilendi. 1355 kilometre uzunluğu ile Türkiye’nin en büyük nehri olan Kızılırmak’ın kent merkezinden geçen bölümündeki bazı kısımlarının yüzeyi buzla kaplandı. Yüzeyi yaklaşık 5 santimetre buzla kaplanan nehirde, su seviyesinin düşmesi dikkati çekti.

22 KÖYE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

  • Soğuk hava nedeniyle kent genelindeki göl ve göletlerin de yüzeyi de buzla kaplandı. Kent merkezi yakınlarında bulunan Serpincik Göleti’nin yüzeyinde kalın buz tabakası oluştu. Göletin yüzeyinde oluşan ve göz damarlarını andıran şekiller ise havadan drone ile görüntülendi. Bazı vatandaşlar donan gölün üzerinde yürüdü. Sivas kent merkezine 35 kilometre mesafede yer alan Ulaş ilçesi bitişiğindeki Ulaş Gölü’nün de yüzeyi tamamen buzla kaplanarak, yürünebilecek kalınlığa ulaştı. Hafik ilçesindeki Hafik Gölü ve Zara ilçesi yakınlarındaki Tödürge Gölü’nün de yüzeyi buz tuttu. Öte yandan Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, etkili olan kar yağışının ardından 22 köye ulaşım sağlanamıyor. İl genelindeki soğuk hava dalgasının birkaç gün daha etkili olması ve ardından yerini kar yağışına bırakması bekleniyor.

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