Sıcaklar acilleri doldurdu

Sıcak havalar ve tüketilen gıdalar, bulantı, kusma ve ishal şikayetlerinin artmasına neden oldu. Son günlerde hastanelerin acil servislerine bu şikayetler nedeniyle başvuranların sayısında ciddi oranda artış oldu. Uzmanlar tüketilen gıdaların güvenilirliği konusunda da uyarıyor. Medicana Bahçelievler Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Erdal Öz, “İshal ve kusma şikayetiyle acil servislerimize başvuran hastalarda geçen seneye göre yüzde 50 artış var. Bunun ana sebebi gıda kökenli daha çok dışarıda tüketilen gıdaların ardından başlayan ishal şikayetiyle geliyor hastalar. Vatandaşların hijyenine güvenilen yerlerden yemek yemelerini tavsiye ediyorum” dedi.

GIDALAR ETKİLİ

Vakaların artmasındaki temel sebebin aşırı sıcaklardan kaynaklandığını ifade eden Öz, “Geçen yıla göre artan sıcaklar gıda hijyenini etkiliyor. Sabah takılan bir döner akşama kadar kalıyor bu da gıda zehirlenmesini ve ishalleri artırıyor. Acile gelen hastaların testlerini yaptığımızda yüzde 70-80 oranında bakteriyel enfeksiyon çıkıyor” diye konuştu.

TURİST DİYARESİ SALGINI VAR

İshal ve kusma şikayetlerinin çocuklarda da artış gösterdiğini belirten Bahçelievler Medipol Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Güzel, “İnsanların tatilden dönüş programlarıyla beraber, vakalar da arttı. Turist diyaresi dediğimiz bir durum var. Deniz ve havuzlar, açık su alanlarında yıkanmış sebze ve meyvelerin yol boyunca tüketimi, viran enfeksiyonların artmasına neden oluyor. Sıcaklıklar ve artan nemle beraber özellikle ketçap mayonez gibi bozulacak gıdaların bu dönemde çok sık tüketilmesi vakalarının artmasına neden oluyor” ifadelerini kullandı.

AİLE İÇİ TEMASA DİKKAT

Aile içi temasın hastalığın yayılmasında etkili olduğunu vurgulayan Güzel, ebeveynleri şöyle uyardı: “Sebze ve meyveleri sık yıkamamız gerekiyor. Kirli olan havuz ve deniz ortamlarından uzak durmak gerekiyor. İshal vakalarında çocuğun beslenme durumu bizim için önemli. İki yaş altındaki çocukların kusma ataklarının olması, beslenememesi süreci esas belirleyen faktör oluyor. Ailelere peş peşe kusma atakları varsa, beslenmesi azalmışsa, ateşi yüksekse, ciddi sıvı kaygını hissediyorsak, 2 yaş altı çocuklarda bıngıldağında çökme gibi durumlar söz konusu olursa, ince sesle ağlamaları olursa, halsiz, bitkin, çok şiddetli karın ağrıları söz konusu olursa mutlaka bize başvurmalarını öneriyoruz.”







