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Şiddetle seçimi etkilemek istiyorlar

Rabia Şenol
04:00 - 31/03/2024 الأحد
Güncelleme: 00:37 - 31/03/2024 الأحد
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Göçmen karşıtlığı ve İslamofobi hızla yükselirken Avrupa'daki Türklere yönelik ırkçı saldırılar da arttı. Belçika, Fransa ve Almanya'da PKK destekçilerinin saldırılarına dikkat çeken Uluslararası Demokratlar Birliği (UİD) Württemberg Bölge Sekreteri Ahmet Göktaş, “ Son 6 ayda aralıklarla gerçekleşen saldırılar, Türkiye’deki 31 Mart seçimlerinden dolayı iki günde bir yaşanmaya başladı” dedi.

Ahmet Göktaş

CAYDIRICI HAMLE YOK

Avrupa'daki sağ partilerin yükselişine dikkat çeken Göktaş, “Buralarda Türkler ve Kürtler arasında kavga çıkmasını ve bunun büyümesini istiyorlar. Her zaman olduğu gibi Avrupa Birliği, Belçika’da başlayıp Almanya ve Fransa’ya da sıçrayan terör eylemlerine karşı caydırıcı hamlelerde bulunmaktan kaçındı” diye konuştu. Bu saldırıların zamanlamasına vurgu yapan Göktaş, "Birçok vatandaşımız bu durumu seçim öncesi provokasyon olarak değerlendiriliyor" şeklinde konuştu.

TEHDİTLER ALENİ

Terör örgütü yandaşlarının sosyal medya paylaşımlarına vurgu yapan Göktaş şöyle konuştu: , "Bu şahıslar net bir şekilde ortalığı karıştırmak istediğini dile getiriyor. Artık Türklere yönelik saldırılarını aleni bir şekilde gerçekleştireceklerini belirtiyorlar. Paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmini yayınlayarak, kendisine ve partisine gönül vermiş tüm gönüllülerini 31 Mart akşamı Saat 18’de Şehir Meydanı'na davet ediyorlar. Başka bir paylaşımda ise 'Türk faşistler seçim sonuçlarıyla birlikte şehir meydanında provokatif bir kutlama gerçekleştirecektir' ifadeleriyle kışkırtmaya çalışıyorlar"



#Aktüel
#İslamofobi
#Göçmen
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