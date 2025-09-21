Yeni Şafak
Şiddetli rüzgar konteyneri uçurdu

13:1621/09/2025, Pazar
IHA
Şiddetli rüzgar, boş bir konteynerin uçurumdan aşağıya düşmesine neden oldu.
Şiddetli rüzgar, boş bir konteynerin uçurumdan aşağıya düşmesine neden oldu.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı etkili olan şiddetli rüzgar, boş bir konteynerin uçurumdan aşağıya düşmesine neden oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Hamzalar köyünde bulunan ve kullanılmayan bir konteyner, rüzgarın etkisiyle yerinden koparak yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Sert düşüşün ardından konteyner tamamen parçalanırken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Köy sakinleri, bölgede zaman zaman etkili olan rüzgarların benzer tehlikelere yol açabileceğini belirterek, alınması gereken önlemler konusunda yetkililere çağrıda bulundu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Adıyaman
#Şiddetli rüzgar
#konteyner
