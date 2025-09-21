Şiddetli rüzgar konteyneri uçurdu

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Hamzalar köyünde bulunan ve kullanılmayan bir konteyner, rüzgarın etkisiyle yerinden koparak yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Sert düşüşün ardından konteyner tamamen parçalanırken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.