Şiddetli rüzgarda ağaçlar yola devrildi

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle yola devrilen ağaçlar itfaiye ekiplerince temizlendi.
Meteorolojinin kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulunduğu Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak etkili oldu. Rüzgar ve sağanak nedeniyle bazı çatılar zarar görürken ağaçlarda kökünden devrildi. İlçeye bağlı Yazıbozu Köyü’nde yola devrilen ağaçlar itfaiye ekiplerinin çalışma sonunda kaldırıldı. Kapanan yol tekrardan trafiğe açıldı.
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Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, yarın öğle saatlerinden sonra Ege Bölgesi'nde Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Manisa, İzmir'in kuzey ve doğu çevreleri, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri ile Batı Akdeniz'in Burdur ve Isparta çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinde ve Eskişehir çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.<br><br>
Meteorolojinin internet sitesinde yer alan beş günlük hava raporu şöyle:
Meteorolojiden 12 kente sel uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Ege Bölgesi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Eskişehir çevrelerinde yarın için sağanak uyarısında bulundu. 12 kentte yağışların etkili olacağını bildiren Meteoroloji, ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.
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Muğla’nın Menteşe ilçesinde etkili olan fırtına ve aşırı yağış hayatı olumsuz etkilerken, fırtına sebebiyle sokaklardaki çöp kovaları uçtu, sokaklar göle döndü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok il için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulunurken, ülke genelinde olduğu gibi Muğla’da da sağanak yağış ve fırtına etkili oldu.
Menteşe ilçesinde öğleden sonra etkisini artıran sağanak yağış şiddetli rüzgar ile birleşince hayatı olumsuz etkiledi. Menteşe ilçesinde yağışın yoğun olması ile birlikte sokaklar adeta göle döndü, fırtına sebebiyle yol kenarlarında bulunan çöp kovaları uçtu.<br>Yaşanan anlar amatör cep telefonu kameralarına yansıdı.
Görüntülerde sokaklar aralarında biriken yağmur suları ve rüzgar ile birlikte uçuşan çöp kovaları yer aldı. Sağanak yağışa sokakta yakalanan vatandaşlar ise işyerlerine sığındı.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre Muğla’nın iç kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.
Muğla'da sel felaketi
Muğla'nın Menteşe ilçesinde etkili olan fırtına ve aşırı yağış hayatı olumsuz etkilerken, fırtına sebebiyle sokaklardaki çöp kovaları uçtu, sokaklar göle döndü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok il için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulunurken, ülke genelinde olduğu gibi Muğla'da da sağanak yağış ve fırtına etkili oldu.