Sığınaklar tuzak dolu

Bölgede en son 13 Mart 2018'de el yapımı patlayıcı (EYP) infilakı sonucu 3 şehit verilmişti. PKK'nın özellikle Diyarbakır-Elazığ arası kırsalında bulunan kayalık alandaki birçok sığınak ve mağarayı EYP'lerle tuzakladığı belirtiliyor. Yeni Şafak'ın ulaştığı bilgilere göre bölgedeki kayalık blokların dipleri özel yapım patlayıcılarla dolu.
- Güvenlik güçleri son olarak Kurşunlu köyü kırsalında çeşitli sığınaklar buldu. 3 odalı 56 metrekarelik, 5 metre derinlikte 30 metrekarelik, 2 adet 20'şer metrekarelik özel yapım mağaraların aralarında bulunduğu toplamda 19 adet kış sığınağı tespit edildi.
İçerisi tuzaklarla dolu bu sığınaklar, Patlayıcı Madde Tespit ve İmha (PAMİ) Timi ile Mayın/EYP Tespit ve İmha Timince (METİ) gerekli emniyet tedbirleri alındıktan sonra içindekilerle birlikte infilak ettirildi.