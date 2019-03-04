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DİYARBAKIR

Sığınaklar tuzak dolu

Adeta mayın tarlasına dönen Diyarbakır Dicle'deki kırsal alanlar jandarma ekiplerince temizleniyor. Dicle ilçesi kuzeyindeki dağlık alanda icra edilen Bayrak-116 Şehit J.Asb.Kd.Çvş. Ender Fatih YILMAZ-02 Operasyonu’nda PKK'nın kış üstlenmesi olarak kullandığı 19 sığınak, tuzaklı patlayıcılarıyla birlikte imha edildi.

Talha Menteş Yeni Şafak
PKK'ya yönelik operasyonlar devam ediyor.
PKK'ya yönelik operasyonlar devam ediyor.

Bölgede en son 13 Mart 2018'de el yapımı patlayıcı (EYP) infilakı sonucu 3 şehit verilmişti. PKK'nın özellikle Diyarbakır-Elazığ arası kırsalında bulunan kayalık alandaki birçok sığınak ve mağarayı EYP'lerle tuzakladığı belirtiliyor. Yeni Şafak'ın ulaştığı bilgilere göre bölgedeki kayalık blokların dipleri özel yapım patlayıcılarla dolu.

  • Güvenlik güçleri son olarak Kurşunlu köyü kırsalında çeşitli sığınaklar buldu. 3 odalı 56 metrekarelik, 5 metre derinlikte 30 metrekarelik, 2 adet 20'şer metrekarelik özel yapım mağaraların aralarında bulunduğu toplamda 19 adet kış sığınağı tespit edildi.

İçerisi tuzaklarla dolu bu sığınaklar, Patlayıcı Madde Tespit ve İmha (PAMİ) Timi ile Mayın/EYP Tespit ve İmha Timince (METİ) gerekli emniyet tedbirleri alındıktan sonra içindekilerle birlikte infilak ettirildi.

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