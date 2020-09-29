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ANKARA

SiHA’lar 3. sınavı geçti

Türkiye’nin SİHA teknolojisi üçüncü başarılı sınavı Karabağ’da verdi. Daha önce İdlib’de Suriye mevzileri ve hava savunma sistemlerini yok eden Bayraktar, Libya’da darbeci Hafter güçlerini püskürttü. SİHA’lar Ermenistan’a ait savunma sistemleri ve araçlarını da tek tek vurdu.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
SİHA'lar Ermeni tankları böyle vurdu.
SİHA'lar Ermeni tankları böyle vurdu.

Türkiye’nin insansız hava aracı (İHA) ve silahlı insansız hava araca (SİHA) teknolojisi üçüncü başarılı sınavını Dağlık Karabağ’da verdi.

Daha önce İdlib’de Suriye hava savunma sistemleri ve mevzilerini yok eden SİHA’lar, Libya’da da darbeci Hafter güçlerini püskürtmüştü. Azerbaycan, Türkiye’den aldığı SİHA’lar da saldırgan Ermeni savunma sistemlerini tek tek vurdu. Türk İHA ve SİHA’ları emekleme aşamasını terör ile mücadele operasyonlarında tamamladı. Sıcak çatışma sahnesine ise ile olarak Suriye’de çıktı. Suriye hasa sahasının kapalı olması nedeni ile İdlib’de jetler yerine SİHA ve İHA’lar görev yaptı. Türk SİHA’ları rejime büyük kayıplar verdirdi.

Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında son durum: SİHA'lar yine destan yazdı
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Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında son durum: SİHA'lar yine destan yazdı
Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmaları geçmişten farklı kılan önemli bir nokta vardı: Türk SİHA'ları.. Libya ve Suriye'deki savaşın dengesini değiştiren SİHA'lar, bu kez Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan ordusuna çok ağır darbeler vurdu. Yeni Şafak Editörü Hasan Hız, Azerbaycan-Ermenistan sınırında son 24 saatte yaşanan gelişmeleri anlattı:


SİHA’ların başarısının tesadüf olamadığı ise Libya’da ispatlandı. Türkiye ile Libya hükümeti arasında imzalanan askeri iş birliği anlaşması kapsamında bölgeye gönderilen SİHA’lar darbeci Hafter güçlerine büyük kayıplar verdirdi. Libya'daki gidişatı değiştiren ve ibreyi BM'nin tanıdığı meşru hükümet lehine değiştiren SİHA’ların operasyonları sayesinde Hafter güçlerinin saldırıları boşa çıkartıldı.

İşgalci Ermenistan tankları SİHA'larla böyle vuruldu
OYNAT 00:31
İşgalci Ermenistan tankları SİHA'larla böyle vuruldu
Karabağ'daki çatışmalara dair, işgalci Ermenistan ordusuna ait tankların SİHA'lar tarafından vurulduğu anlar görüntülendi. Azerbaycan ordusunun SİHA'larla sahada üstünlük sağladığı gözlemlendi.


Türkiye’nin ürettiği Bayraktar TB2‘nin başarısının bir kez daha kanıtlandığı yer ise kardeş Azerbaycan oldu. Ermenistan’ın saldırısı sonrasında Azerbaycan, Türkiye’den aldığı SİHA’lar ile Ermeni savunma sistemlerini başarıyla vurdu. SİHA'lar sayesinde büyük üstünlük sağlayan Azerbaycan güçleri Ermenilere büyük kayıplar verdirdi.

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