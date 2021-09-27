Siirt merkezde asfaltlama çalışmaları devam ediyor

Siirt Belediyesi, Vali/Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nun talimatları doğrultusunda, daha güvenilir, modern ve huzurlu bir ulaşım için kent genelinde başlatmış olduğu yol çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Siirt Belediyesi, kent genelinde vatandaşların ulaşımlarını daha rahat ve modern bir şekilde sağlayabilmeleri için alt yapı projeleri bir bir hayata geçiriyor. Planlanan program dâhilinde yol çalışmalarını sürdüren Siirt Belediyesi bu kapsamda Algül Mahallesi, Şeyh Musa caddesinde sıcak asfsalt çalışması başlattı.

Asfaltlama çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiğini belirten Vali/Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, "Kentimizin çeşitli noktalarında devam eden asfalt ve kaldırım çalışmaları belirlediğimiz program çerçevesinde devam ediyor. Ekiplerimiz hummalı bir şekilde mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerinin başında. Mahallelerimizde acil müdahale gerektiren alanlar ve asfalt kaldırım çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor" dedi.

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Asfalt çalışmalarımız, belirlenen plan ve program dâhilinde diğer mahallelerimizde de devam edecektir.