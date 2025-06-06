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Siirt'te düğünde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Siirt'te düğünde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

23:036/06/2025, Cuma
AA
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Polis, hastane önünde güvenlik önlemi aldı.
Polis, hastane önünde güvenlik önlemi aldı.

Siirt’in Kurtalan ilçesinde bir düğün sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Tekel Mahallesi’ndeki salonda gerçekleşen olayda saldırgan etrafa rastgele ateş açtı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, düğünde silahlı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Tekel Mahallesi'nde bir salonda yapılan düğün sırasında bir kişi, henüz bilinmeyen nedenle silahla etrafa ateş etti.

Saldırıda 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, hastane önünde güvenlik önlemi aldı.

Saldırgan, polis ekiplerince yakalandı.


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