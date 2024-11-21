Silahlı siyonistlere karşılık vermişti: Taş attığı için hapse girecek

20 Kasım günü her yıl, 1989 tarihinde imzalanan Çocuk Hakları Sözleşmesi münasebetiyle "Dünya Çocuk Hakları Günü" olarak kutlanırken, Filistinli çocuklar ise İsrail güçleri tarafından hak ihlallerine maruz bırakılmaya devam ediyor. Cenevre merkezli Uluslararası Çocukları Savunma Hareketi'ne göre, İsrail'de her yıl bazıları 12 yaşında yaklaşık 500 ila 700 Filistinli çocuk, gözaltına alınıyor ve yargılanıyor. Filistinli çocuklara ilişkin en yaygın suçlama ise "taş atmak".
Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetine göre İsrail'deki cezaevlerinde halihazırda yaklaşık 280 Filistinli çocuk bulunurken, söz konusu çocuklar yetişkin tutuklularla aynı zor şartlar altında yaşamak zorunda bırakılıyor. İsrail mahkemesi Filistinli Eyhem Selayme'nin "taş attığı" gerekçesiyle bir yıl hapis cezasını onadı. Eyhem'in 1 Aralık'ta Maskobiye Hapishanesi'ne teslim edilmesi gerekiyor. Eyhem'in ağabeyi Ahmed de aynı gerekçeyle 4 ay hapiste kaldıktan sonra Hamas ile İsrail arasında yapılan Kasım 2023'teki esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanelerinden serbest bırakılan en küçük yaştaki Filistinli oldu.
Eyhem'in babası Navaf Selayme, "Oğlum Eyhem hapse girdiğinde İsrail cezaevlerindeki en küçük tutuklu olarak kayda geçecek. Ben de 30 yıl önce hapishanelerdeki yaşı en küçük tutuklu olmuştum." diye konuştu. Tek sorunun oğlunun hapse girmesi olmadığını kaydeden Selayme, sonrasında eğitim hayatının da zora gireceğini şu sözlerle ifade etti: "Oğlum Ahmed esir takasıyla serbest kaldı. Sonra eğitimine geri dönmede sorun yaşadı çünkü İsrail tutukluların serbest bırakıldıktan sonra okula dönmesini yasakladı. Oğlum Eyhem de cezaevinden çıktıktan sonra abisi Ahmed gibi aynı sorunla karşılaşacak, eğitimine devam edemeyecek. Ahmed eğitimine devam edemediği için onu zanaate yönlendirdik. Kendisi şu an oto tamircide çalışıyor."
Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" münasebetiyle yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, "İşgalciler, çoğu Ofer ve Megiddo hapishanelerinde olmak üzere en az 270 Filistinli çocuğu tutuklamaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi. Bu rakama İsrail'in soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu çocukların dahil olmadığına işaret edilen açıklamada, "İşgalci İsrail, genel olarak Gazze'de alıkoyduğu Filistinlilere karşı zorla kaybettirme suçu işliyor" denildi.