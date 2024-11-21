Silahlı siyonistlere karşılık vermişti: Taş attığı için hapse girecek

Türkiye Diyanet Vakfı ve Al Khair Vakfı, 200 den fazla STK'yı Gazze’nin geleceğini konuşmak için İstanbul’da bir araya getiriyor. İnsani yardım konusunda deneyimlerini paylaşacak olan uluslararası oluşum, Gazze'nin karşı karşıya olduğu insani krizlere çözüm yolları aramak ve Gazze’nin yeniden inşası ve sürdürülebilir kalkınması için kapsamlı stratejilerini konuşacak İki gün sürecek olan zirvede, Gazze'deki insani krizin boyutları, insani müdahale stratejilerini, küresel ölçekte iş birliği ve finansal kaynakların seferber edilmesi benzeri konular gündeme getirilecek. Hükümet yetkilileri ve liderler, uluslararası ve yerel insani yardım kuruluşları, 200’den fazla STK temsilcisi, uzmanlar ve medya temsilcilerinin katılacağı toplantıda, Gazze'nin geleceği için yol haritası ve uluslararası işbirliğiyle ilgili somut kararların alınması bekleniyor. İstanZirve 29 ve 30 Kasım’da gerçekleşecek.