Gazzeli çocuklar her türlü haktan yoksun: Bir yıldır çikolata yemedim

Savaşın kendilerini birçok yönden etkilediğini ifade eden Amira, “Eğitimimiz, toplumsal yaşamımız ve psikolojimiz tahrip oluyor. Benim mesela arkadaşlarımın yarısı şehit oldu, çok üzülüyorum. Hepimiz darmadağın olduk. Bazılarımız Kuzey Gazze’de kaldı, bazılarımız şehit oldu. Allah onlara rahmet etsin, inşallah cennette onlarla buluşuruz. Nihayetinde biz öğrenciyiz ve şu an bu savaş yüzünden eğitimimiz kesintiye uğradı. İleride bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. Savaşın bitmesini ve eski yaşamımıza dönmemizi umut ediyorum. Bir yıldır çikolata yemedim, meyve suyu içmedim ve bir restoranda yemek yemedim. Bunları yapmayı çok özledim” diye konuştu.

Kaldıkları kampta bomba sonucu ellerinden ve kolundan yaralanan 10 yaşındaki Mohammed El-Uwadi, “Kaldığımız kamp bombala-nanınca ailemle birlikte okula sığındık. Her an burası da bombalanır diye çok korkuyoruz. Benim istediğim tek şey savaşın bitmesi. Ablam Sara 17 yaşında, helikopterlerin açtığı ateş sonrası kafasının sol tarafına şarapnel isabet etti. Onun tedavi için Gazze’den çıkarılması gerekiyor” dedi.

Sama Amira da şunları söyledi: “Biz Filistinli çocuklarız. Evlerimizi ve okullarımızı gerçekten çok özledik. Savaşın bitmesini istiyoruz. Umarım bir an önce savaş biter, bizler de evlerimize geri dönebilir ve arkadaşlarımızla yeniden sokaklarımızda oyunlar oynayabiliriz. Biz de diğer çocuklar gibi olmak okula gidip güzel yemekler yemek istiyoruz. Biz burada güvende değiliz, her an bomba atılabilir şehit olabiliriz. Biz diğer ülkelere sesleniyoruz, bizi kendi çocukları yerine koysunlar. Bu savaşın bitmesi için yardım etsinler bizi kurtarsınlar. Biz bu korku ile yaşamak istemiyoruz.”