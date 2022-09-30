Şile limanları daha güvenli

Şile Belediyesi’nin girişimleri sonucu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekipleri ile ortaklaşa yürütülen liman ağzı kum temizleme çalışmalarının ikinci ayağı Ağva Limanı’nda başladı. Şileli balıkçıların güvenli bir av sezonu geçirmeleri amaçlanan çalışmaların ilk etabında 50 bin metreküp kum liman ve balıkçı teknelerinin demirlediği limandan tarandı. Şile limanında tamamlanan derinleştirme çalışmalarının ardından Ağva dere ağzına demirleyen tarama gemisi çalışmalarına titizlikle devam ederken derinleştirme çalışmaları sonrasında tekneler Ağva balıkçı barınaklarına güvenli bir şekilde giriş çıkış yapabilecek.

BALIKÇILARIMIZA HAYIRLI OLSUN

Ağva Yeşilçay dere ağzında devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı “Ağva’da ki balıkçılarımızın ekmek teknelerinin dere ağzında rahat ve güvenli hareket edebilmeleri için kum temizleme ve derinleştirme çalışmalarımıza başladık. Bu önemli çalışmaya destek olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu’na teşekkür ediyorum. Ağvamıza ve balıkçı esnafımıza hayırlı olsun” dedi.

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