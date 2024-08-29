Silivri Canları 30 milyonu böyle götürdü

Silivri'de faaliyet gösteren "Silivri Canları İkinci Hayat Melekleri" adlı hayvan barınağı derneğine 2. dalga operasyon yapıldı. Dernek yöneticisi Merve Yirik’in dernek adına toplanan bağış paralarını şahsi hesaplarına aktardığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada önemli bulgulara ulaşıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışma Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) raporuyla genişletildi.

MASAK, VURGUNU ORTAYA KOYDU

Silivri Canları İkinci Hayat Melekleri derneği yöneticileri ve diğer ilgili kişileri hakkında ‘güveni kötüye kullanma’, ‘suçu ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçu kapsamında hazırlanan raporda vurgun ortaya konuldu. Raporda; ilk operasyonda tutuklanan dernek yöneticisi Merve Yirik’in 2016 yılına kadar bir iş yerinde sekreter olarak çalıştığı, 2018’de Silivri’de veterinerlik yapan K.U.B.’nin sigortalı çalışanı olduğu, 2018’den itibaren ise Silivri Canları İkinci Hayat Melekleri Derneği'nin başkanlığını yürüttüğü belirtildi.

AİLE DERNEĞİ

Dernek yöneticileri arasında Merve Yirik’in babası O.Y., annesi F.Y., kardeşi G.G. ve G.G.’nin eşi H.G.’nin bulunduğu belirlendi. Raporda G.G.’nin eşi H.G. hakkında 2011 yılında ortağı olduğu şirket üzerinden ‘Pos Tefeciliği’ faaliyetlerinde bulundukları için ‘Vergi Usul Kanununa Muhalefet’ suçundan dava açıldığı ve H.G.’nin birçok suç kaydının olduğu da vurgulandı.

BAĞIŞLARI AİLEYE AKTARMIŞ

Derneğin banka hesaplarına yönelik yapılan incelemede 2021-2024 yılları arası 37 milyon 323 bin 777 TL para girişi olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde bağış parası olarak kayıtlara geçen 30 milyon TL'lik meblağın 21 milyon 654 bin 306 TL'sinin 2 bin 648 banka işlemiyle Başkan Yirik’in hesabına gönderildiği tespit edildi. Dernek hesabından Merve Yirik’in banka hesabına gönderilen 21 milyon 654 bin 306 TL akıbetini araştıran MASAK, 2 milyon 60 bin 490 TL’nin nakit olarak çekildiğini, çekilen tutarın büyük kısmının aynı ATM üzerinden Yirik’in annesi F.G. ve kardeşi G.G.’nin hesabına nakit olarak yatırıldığını belirledi. Söz konusu paranın 3 milyon 628 bin 841 TL’si ise Yirik’in babası O.Y.’ye gönderildi. Ayrıca Yirik'in kardeşi G.G.’nin banka hesabına 120 farklı işlemle 2 milyon 180 bin TL tutarında para aktarılırken, 1 milyon 179 bin 852 TL’nin 151 banka işlemiyle dernek başkan yardımcısı H.B.D.’nin hesabına gönderildiği, 1 milyon 474 bin TL’nin ise 19 işlemle bir kozmetik şirketine gönderildiği ortaya çıktı. Paranın 7 milyon 86 bin 555 TL’sinin ise dernek başkan yardımcısı H.B.D.’nin banka hesabına aktarıldığı belirlendi.

AİDAT DA ÖDENMİŞ OKUL TAKSİTİ DE

Şüphelilerin zimmete geçirdiği bağış paralarından geriye kalan miktarların Merve Yirik'in babası O.Y. adına ödeme gerçekleştirildiği, kardeşi G.G.’nin ev aidatı ile çocuğunun özel okul taksitinin ödendiği, kendi aile evlerine ilişkin ödemeler yapıldığı MASAK tarafından ortaya kondu. Şüphelilerin yine bağış paralarından bankalardan çekilen kredi ödemesi yaptığı, kendi evlerinde yapılan tadilat ve inşaatların ödemesinin yapıldığı da belirlendi.

KİŞİSEL SERVET EDİNMİŞLER

Tutuklu Dernek Başkanı Merve Yirik adına 15 Kasım 2023’te 2023 model bir araç, babası O.Y. adına ise 2021’de 2021 model araç tescil edildiği belirlendi. 2021 Temmuz’da Silivri’de mesken satın alındığı, 2022 Ocak’ta ise Silivri’de dubleks bir ev alındığı ortaya kondu. Merve Yirik’in kardeşi G.G. adına Eylül 2022’de 2022 model iki araç tescil edildiği belirlendi. Şüphelilerin mal varlıklarını banka kredisi ile aldıkları ancak kredi ödemelerini Merve Yirik ve G.G.nin hesaplarına dernekten aktarılan paralarla yaptıkları ortaya kondu. Bazı kredi ödemelerinin de dernek başkan yardımcı H.B.D.’nin hesabına gönderilen paralarla yaptıkları da belirlendi. H.B.D.’nin hesabına aktarılan 7 milyon 86 bin TL’nin 6 milyon 633 bin TL’sinin sanal bahis web sitesine aktarıldığı, bahis sitesinden 4 milyon 647 bin liranın hesaba geri aktarıldı, bu paranın da 4 milyon 247 bin TL’sinin nakit olarak çekildiği tespit edildi.

MASAK RAPORU HAREKETE GEÇİRDİ

H.B.D.’nin kendisine 2023 Mart’ta Silivri’de ev aldığı ve annesi adına 2021 ve 2022’de iki daire aldığı belirlendi. H.B.D.’nin annesinin çalışmadığı, babasının ise tekstil işçisi olduğu ve 2021’de vefat ettiği tespit edildi. MASAK raporu sonrasında harekete geçen polis ekipleri dün sabah ikinci dalga operasyon yaptı. İlk operasyonda tutuklanan Merve Yirik’in babası O.Y., kardeşi G.G., G.G.’nin eşi H.G., dernek başkan yardımcısı H.B.D. ve kozmetik şirketi ve danışmanlık şekilde sahibi Ü.K. gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak ve işlemleri yapılması için Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

KOZMETİK ŞİRKETİNE PARA AKTARMIŞLAR

Merve Yirik ve dernek yöneticilerinin bir kozmetik şirketi ve bir kuyumcu üzerinden de zimmetlerine geçirdikleri yüklü miktardaki parayı akladığı tespit edildi. Ü.K. adına kayıtlı olan kozmetik şirketi ile danışmanlık şirketine para gönderildiği de MASAK tarafından tespit edildi. Ü.K. hakkında ‘dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma’ suçlarından birçok soruşturma ve kovuşturma dosyalarının olduğu da ortaya çıktı.

Sokak köpekleri 6 yaşındaki çocuğa saldırdı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde parkta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay Beyşehir Gölü kıyısındaki Vuslat Park'ında meydana geldi. 6 yaşındaki E.Z, parkta başıboş gezen sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Köpek saldırısı sonucu ayağından yaralandığı öğrenilen çocuk, Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.







