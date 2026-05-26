Şimdi de WhatsApp çatlağı

Özel cephesinin kurduğu “Diren CHP” adlı WhatsApp grubu, parti içindeki yeni gerilim başlıklarından biri oldu. Milletvekillerinin de dahil edildiği gruba yaklaşık 40 vekilin alınmadığı öğrenildi. Grup dışında bırakılan isimlerin ortak özelliğinin ise mevcut yönetime muhalif çizgide olmaları olduğu belirtiliyor. Ancak bu isimlerden bazıları kapalı grup toplantısına katıldığı için WhatsApp grubuna dahil edilmeyen isimlerin sayısının azaldığı belirtildi. Gruba dahil edilmeyen bazı vekillerinin tepki göstererek CHP Genel Merkezi’ne gitmediği bildiriliyor.