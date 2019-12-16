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ANKARA

Şimdi Kandil düşünsün

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Doğu’nun makus talihi lafını PKK’ın makus talihine” dönüştürdüklerini belirterek, “Şimdi Kandil düşünsün” dedi. HDP’nin ‘savaş bütçesi’ ithamlarına ilişkin ise Soylu “Bu bütçe Diyarbakır annelerinin bütçesidir” cevabını verdi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fahrettin Akkuş (Soldan 3)
Fahrettin Akkuş (Soldan 3)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘Doğu’nun makus talihi lafını PKK’ın makus talihine’ dönüştürdüklerini belirtti. Bakanlığın TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinde konuşan Soylu, Türkiye’nin güvenliğe bakışını anlattı. Soylu, şunları söyledi: “Önce, içeride 15 Temmuz direnişiyle FETÖ’yü, ardından Fırat Kalkanı’yla DEAŞ tehdidini temizledi. Ardından, Zeytin Dalı Harekâtı’yla Afrin’e girerek, PKK/YPG’nin terör koridoru projesine ilk darbeyi vurdu. Sonrasında, Pençe Harekâtı’nı başlatarak Kandil’e odaklandı ve son olarak da Barış Pınarı’yla PKK ve YPG’nin hayallerini söndürdü. Operasyonel saha baskımızın son halkası Kıran Operasyonu’yla da lojistik ve eleman sıkıntısı yaşayan PKK’nın hem varlığını hem de kış üslenmesini bitirmeyi hedefliyoruz.”

Süleyman Soylu

OPERASYON STRATEJİSİ

“Bugünün Türkiyesi PKK’yla mücadelede de eski Türkiye değildir. Baskın yiyen, ateş edilince cevap veren değil, etkin, kararlı, önleyen, kesintisiz operasyon stratejiyle sahaya basan, örgütün mağdur edebiyatına da etnik köken istismarına da çocuk istismarına da kadın istismarına da cevap veren, terörle birlikte terörizmle de mücadele eden, Doğu ve Güneydoğu’ya, kalkınmaya odaklanmış bir Türkiye var.”

BİÇİRPİNİN KALKAN

“Bugün Türkiye’de doğunun makus talihi lafını, PKK’nın makus talihine dönüştürdük. Şimdi Kandil düşünsün. Okula gitmesi gereken, hemşire olması gereken, doktor ve mühendis olması gereken, anne sevgisine muhtaç çocuklarımızı taciz ve tecavüz etmek üzere zorla alan, o alçak, sapık, adı ‘Biçîrpinin olan (Terör örgütü içinde sapık Abbas olarak anılan) Duran Kalkan’a bugün göndermiyoruz.”

  • HDP’liler kedi fare gibi kaçıyor
  • Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan annelerin başlattığı oturma eyleminde 104’üncü gün geride kaldı. Oğlu Yakup’a kavuşmak için eyleme katılan Saliha Edizer, evladının İstanbul’da HDP aracılığıyla kaçırılarak terör örgütüne götürüldüğünü hatırlattı. Edizer, “Çocuklarımız kalem tutacağı yerde silah tutuyor” dedi. Oğlu Erkan için eyleme katılan baba Fahrettin Akkuş da, “Evlatlarımızı almadan HDP önünden ayrılmayacağız. Bunlar (HDP’liler) binadan kedi fare gibi çıkıyor. Gizlenmekle, saklanmakla bu iş olmuyor. Çocuklarımızı getirsinler, bu acı bitsin. Biz burayı terk etmiyoruz” diye konuştu.
  • Diyarbakır annelerinin bütçesi
  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP’nin ‘savaş bütçesi’ ithamlarına ilişkin ise şunları söyledi: “Bu bütçeyi savaş bütçesi olarak söyleyenlere sözümdür: Bu bütçe savaş bütçesi değildir, bu bütçe Diyarbakır annelerinin bütçesidir. Bir şeyi daha söyleyeyim ister kızın ister kızmayın: Ya, bu performansınız PKK tarafından kabul görmez; bunu çok açık söyleyeyim.”

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