Sinan Oğan'ın oyları kime gitti?

-Özer Sencar (Metropoll):

“ATA İttifakı’nın oylarının çoğunluğunun Erdoğan’a gitmiş olması muhtemel. Ama rakam olarak belirgin bir şey söylemek mümkün değil. Daha sonra ayrıntılı bir araştırma yapmak gerekir. Bence Sinan Oğan’a oy veren insanlar kendi hür iradeleriyle daha önceki düşünceleri neyse oraya gittiler. Çünkü bu kesiminin büyük kısmı eğitimli kesim. Böyle bir kesim birisinin yönlendirmesiyle doğrudan bir yere gidecek bir kesim değil.”