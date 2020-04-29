Sincan'da fırınlarda pide denetimi

Sincan Zabıtası fırınlarda pide ve gramaj denetimlerine devam ediyor.

11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının sağlıklı ve huzur içinde geçmesi için Sincan Belediyesi ekipleri büyük çaba sarf ediyor. Ekipler koronavirüs tedbirleri kapsamında semt pazarı, market ve fırın gibi işletmelerdeki rutin denetimlerini Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sıkılaştırdı.

Sincan Belediyesi zabıta ekipleri, ilçedeki fırınları mercek altına aldı.

Zabıta ekipleri, fırınların hijyen kurallarına uyup uymadığını kontrol etti, pidede gramaj incelemesi yaptı. Ayrıca un depoları, ekmeklerin üretildiği alanlar, pide yapımında kullanılan malzemelerin temizliği incelendi. Fırın çalışanlarına maske, bone ve eldiven kullanmaları konusunda uyarı yapılarak, Ramazan ayı boyunca fırınların iftara 2 saat kala faaliyetlerini durdurması gerektiği anlatıldı. Ekipler alışveriş yapan vatandaşları sosyal mesafe kuralı konusunda uyardı, kurallara uymayan işletmelere de ceza-i işlem uyguladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında fırınlarda uyulması gereken kurallar incelenirken, iftar sofralarının baş tacı Ramazan pidesinde gramaj kontrolü yapıldı.

Denetimlerin Ramazan boyunca devam edeceğinin altını çizen zabıta ekipleri, "Ramazan pidesinin hijyenik ve sağlık kurallarına uygun şekilde vatandaşların sofrasına ulaşması için çalışmalarımız aralıksız şekilde devam edecek.” dedi. Ekipler tüm işletmeleri ve vatandaşları koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri uygulamaya çağırdı.