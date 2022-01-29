Sincar PKK’ya mezar oldu

Daha önce Sincar’da öldürülen İsmail Özden, Beraat Afşin, Nezar Bapir Murad, Said Hasan ve Mervan Bedel’den sonra, PKK/YBŞ’nin sözde özel kuvvet sorumlusu Sileman Şemo Yusuf da Sincar’da SİHA ile vuruldu.

Milli İstihbarat Teşkilatı’ndan (MİT) bir nokta operasyon daha. PKK’nın “ikinci Kandil” olarak gördüğü Sincar, örgüt elebaşlarına mezar oluyor. MİT, Irak’ın Sincar bölgesinde PKK/KCK kontrolündeki Bab Şilo bölgesinde, PKK/YBŞ’nin sözde özel kuvvet sorumlusu “Azad” kod adlı Sileman Şemo Yusuf’un içinde bulunduğu araca operasyon düzenledi. SİHA atışı ile vurulan araç hurdaya dönerken, elebaşı ile koruması Enver Tolhildan etkisiz hale getirildi, 2 PKK’lı da yaralandı.

Sileman Şemo Yusuf

GÜNDEM Terör örgütü PKK/YBŞ'nin özel kuvvet sorumlusu Sileman Şemo Yusuf etkisiz hale getirildi

UZUN SÜREDİR TAKİP EDİLİYORDU

Yeri MİT bölge kaynakları ve yerel istihbaratla tespit edilip takibe alınan elebaşı, uzun süredir izleniyordu. Elebaşları, geçmişte yaptıkları gibi kışın mağaralardan çıkıp yerleşim yerlerinde sivillerin arasında gizleniyor. Sahada teknik ve İHA/SİHA takibiyle gözaltında tutulan terörist tam bu esnada, en doğru yer ve zamanda, sivillerden uzak bir alanda vuruldu. 21 Ocak’taki operasyon, Yusuf’un etkisiz hale getirildiği teyit edildikten sonra dün duyuruldu.

İsmail Özden

Beraat Afşin

İLK OPERASYON DEĞİL

Irak’ın kuzeyinde Hakurk ve Kandil’den Gara’ya kadar uzanan Pençe Operasyonlarıyla hareket edemez hale gelen PKK, Sincar’ı yeni Kandil olarak yapılandırmaya çalışıyor. Türkiye de bölgeyi yakın markaja aldı. Son operasyon, terör örgütünün tünellerle yeraltı şehrine çevirdiği Sincar’da düzenlenen ilk operasyon değil. 15 Ağustos 2018’de de KCK yürütme konseyi üyesi “Mam Zeki Şengali” kod adlı kırmızı listede aranan elebaşı İsmail Özden etkisiz hale getirilmişti.

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TEPE KADRO TEK TEK VURULDU

19 Kasım 2019’daki operasyonda da yine kırmızı listede aranan bir terörist hedef oldu. PKK/KCK’nın üst düzey kadın üyesi Beraat Afşin, MİT operasyonuyla öldürüldü. Afşin, “örgütün Sincar’daki en üst düzey mensubu” olarak faaliyet yürütüyordu. Afşin’in yerine göreve getirilen “Zerdeşt Şengali” kod adlı Nezar Bapir Murad’ın akıbeti de aynı oldu. Sözde Sincar sorumlusu olan elebaşı 15 Ocak 2020’de korumalarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

N. Bapir Murad

Said Hasan

SİNCAR’A GİTMEK İSTEMİYORLAR

Sincar’da MİT’in yakın takibinde olan bir diğer terörist ise terör örgütü YBŞ’nin sözde genel sorumlusu Said Hasan’dı. 16 Ağustos 2021’de aracıyla hareket halindeyken vurulup öldürüldü. PKK’nın Sincar kolu YBŞ elebaşlarından Mervan Bedel de SİHA’ların hedefi oldu. Bedel, 7 Aralık 2021’de etkisiz hale getirildi. Ardı ardına tüm elebaşlarını kaybeden terör örgütü, yönetici kadro bulmakta zorlanıyor. Güvenlik kaynakları, PKK elebaşlarının Sincar bölgesine gitmek istemediğini dile getiriyor.

Mervan Bedel

Artık hiçbir yer güvenli değil