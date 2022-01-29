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ANKARA

Sincar PKK’ya mezar oldu

MİT, PKK’nın ikinci Kandil’i olarak anılan Sincar’da bir nokta operasyona DAHA imza attı. PKK/YBŞ’nin sözde ‘özel kuvvet’ sorumlusu “Azad” kod adlı Sileman Şemo Yusuf, SİHA atışı ile etkisiz hale getirildi. Yusuf, son dönemde Sincar’da öldürülen 6 elebaşından biri oldu. Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre, elebaşları çekindikleri için artık Sincar’da görev almak istemiyor.

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Kıymet Sezer Şahin Şen Yeni Şafak
Sincar PKK’ya mezar oldu
Daha önce Sincar’da öldürülen İsmail Özden, Beraat Afşin, Nezar Bapir Murad, Said Hasan ve Mervan Bedel’den sonra, PKK/YBŞ’nin sözde özel kuvvet sorumlusu Sileman Şemo Yusuf da Sincar’da SİHA ile vuruldu.

Milli İstihbarat Teşkilatı’ndan (MİT) bir nokta operasyon daha. PKK’nın “ikinci Kandil” olarak gördüğü Sincar, örgüt elebaşlarına mezar oluyor. MİT, Irak’ın Sincar bölgesinde PKK/KCK kontrolündeki Bab Şilo bölgesinde, PKK/YBŞ’nin sözde özel kuvvet sorumlusu “Azad” kod adlı Sileman Şemo Yusuf’un içinde bulunduğu araca operasyon düzenledi. SİHA atışı ile vurulan araç hurdaya dönerken, elebaşı ile koruması Enver Tolhildan etkisiz hale getirildi, 2 PKK’lı da yaralandı.

Sileman Şemo Yusuf
Sileman Şemo Yusuf

Terör örgütü PKK/YBŞ'nin özel kuvvet sorumlusu Sileman Şemo Yusuf etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Terör örgütü PKK/YBŞ'nin özel kuvvet sorumlusu Sileman Şemo Yusuf etkisiz hale getirildi

UZUN SÜREDİR TAKİP EDİLİYORDU

  • Yeri MİT bölge kaynakları ve yerel istihbaratla tespit edilip takibe alınan elebaşı, uzun süredir izleniyordu. Elebaşları, geçmişte yaptıkları gibi kışın mağaralardan çıkıp yerleşim yerlerinde sivillerin arasında gizleniyor. Sahada teknik ve İHA/SİHA takibiyle gözaltında tutulan terörist tam bu esnada, en doğru yer ve zamanda, sivillerden uzak bir alanda vuruldu. 21 Ocak’taki operasyon, Yusuf’un etkisiz hale getirildiği teyit edildikten sonra dün duyuruldu.

İsmail Özden
İsmail Özden
Beraat Afşin
Beraat Afşin

İLK OPERASYON DEĞİL

Irak’ın kuzeyinde Hakurk ve Kandil’den Gara’ya kadar uzanan Pençe Operasyonlarıyla hareket edemez hale gelen PKK, Sincar’ı yeni Kandil olarak yapılandırmaya çalışıyor. Türkiye de bölgeyi yakın markaja aldı. Son operasyon, terör örgütünün tünellerle yeraltı şehrine çevirdiği Sincar’da düzenlenen ilk operasyon değil. 15 Ağustos 2018’de de KCK yürütme konseyi üyesi “Mam Zeki Şengali” kod adlı kırmızı listede aranan elebaşı İsmail Özden etkisiz hale getirilmişti.

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TEPE KADRO TEK TEK VURULDU

  • 19 Kasım 2019’daki operasyonda da yine kırmızı listede aranan bir terörist hedef oldu. PKK/KCK’nın üst düzey kadın üyesi Beraat Afşin, MİT operasyonuyla öldürüldü. Afşin, “örgütün Sincar’daki en üst düzey mensubu” olarak faaliyet yürütüyordu. Afşin’in yerine göreve getirilen “Zerdeşt Şengali” kod adlı Nezar Bapir Murad’ın akıbeti de aynı oldu. Sözde Sincar sorumlusu olan elebaşı 15 Ocak 2020’de korumalarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

N. Bapir Murad
N. Bapir Murad
Said Hasan
Said Hasan

SİNCAR’A GİTMEK İSTEMİYORLAR

Sincar’da MİT’in yakın takibinde olan bir diğer terörist ise terör örgütü YBŞ’nin sözde genel sorumlusu Said Hasan’dı. 16 Ağustos 2021’de aracıyla hareket halindeyken vurulup öldürüldü. PKK’nın Sincar kolu YBŞ elebaşlarından Mervan Bedel de SİHA’ların hedefi oldu. Bedel, 7 Aralık 2021’de etkisiz hale getirildi. Ardı ardına tüm elebaşlarını kaybeden terör örgütü, yönetici kadro bulmakta zorlanıyor. Güvenlik kaynakları, PKK elebaşlarının Sincar bölgesine gitmek istemediğini dile getiriyor.

Mervan Bedel
Mervan Bedel

Artık hiçbir yer güvenli değil

  • Sincar’a dönük operasyonlar, aynı zamanda Irak-Suriye arasındaki terör hattını da vuruyor. Son operasyonla Sincar’ın da PKK için güvenli olmadığı, bölgede yeni bir Kandil’e izin verilmeyeceği bir kez daha gösterildi. Bölgedeki nokta operasyonlar örgütün çöküşünü ortaya koyarken, PKK’lı teröristlerin psikolojisini de tamamen bozdu.
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