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sinemalar açıldı mı? sinemalar ne zaman açılacak? yalova'da sinema açılışı için tarih verildi

Yalova Valisi Muammer Erol: Sinemalar bir süre daha kapalı kalacak

Yalova Valisi Muammer Erol başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulu, kent genelindeki sinema salonlarının 1 Nisan 2021 tarihine kadar kapalı kalacağını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv.
Arşiv.

Yalova’da, koronavirüsle mücadele kapsamında geçen yıl 31 Aralık’ta kapatılan ve 1 Mart 2021 tarihinde açılması planlanan sinema salonlarının, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nca 1 Nisan 2021 tarihine kadar kapalı kalmaya devam etmesi kararlaştırıldı.

Karar oy birliği ile alındı

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 26.02.2021 günü Vali Muammer Erol başkanlığında ‘Koronavirüs tedbirleri kapsamında Sinema Salonları’ gündemi ile toplanarak; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca 31.12.2020 tarih ve 100 No’lu kararımızla 01.03.2021 tarihine kadar faaliyetlerine ara verilen sinema salonlarının, gelinen aşamada gerek sektörün bu yöndeki talepleri gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda; salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Nisan 2021 tarihine kadar ara verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. Alınan tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda, oy birliği ile karar verildi” ifadelerine yer verildi.

Yalova'da vaka sayıları

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Tablosu'nda Yalova'da, 100 bin kişide 75 pozitif vaka yer alıyor.

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