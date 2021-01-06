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ANKARA

Sınırda insanlık dersi

Sınırda insanlık dersi

Bosna-Hersek sınırında Hırvatistan’ın kolluk kuvvetlerinin insanlık dışı müdahalesine maruz kalan mültecilere şefkat eli Avrupa’daki Türklerden uzandı. Wefa Avusturya İnsani Yardım Derneği, ormanlık alanda, boş depolarda zor kış şartlarında yaşama mücadelesi veren mültecilere giyecek ve yemek dağıttı.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Bosna- Hersek’in Hırvatistan sınırında mülteciler, yaklaşık 6 aydır kullanılmayan depoların, ormanda kurdukları barakaların içinde yaşam mücadelesi veriyor.
Bosna- Hersek’in Hırvatistan sınırında mülteciler, yaklaşık 6 aydır kullanılmayan depoların, ormanda kurdukları barakaların içinde yaşam mücadelesi veriyor.

Avrupa yolunda, Hırvatistan kolluk kuvvetlerinin sert müdahalesi ile karşılaşan Pakistan ve Afganistanlı mültecilere yardım eli Avrupa’da yaşayan Türklerden uzandı.

  • Bosna- Hersek’in Hırvatistan sınırında mülteciler, yaklaşık 6 aydır kullanılmayan depoların, ormanda kurdukları barakaların içinde yaşam mücadelesi veriyor. Bu zorlu mücadelede, Wefa Avusturya İnsani Yardım Derneği mültecilere yardım ediyor.

DARP EDİLİP KIYAFETLERİ ALINIYOR

Derneğin gönüllüsü Mustafa Yıldız, “Bu mültecileri dövüyorlar. Havanın soğuk olmasına aldırış etmeden üstlerindeki ceketleri ve ayakkabılarını alıyorlar. İnsanların ayakkabısız, sınırda bekleyişleri devam ediyor. Yaşadıkları yerlerde hayvanlar bile yaşamaz, insanlık dışı durumdalar” dedi. Mültecilere bot, kıyafet, uyku tulumu, yağmurluk, hijyen malzemesi, yemek yardımı yaptıklarını söyleyen Yıldız, “Ayaklarında terlik varsa üstlerinde ceket yoktu. 10 gün boyunca çorba dağıtacağız. Türkiye ile Avrupa arasında bu yaptığımız yardımla bile insanlıkları arasında yüzde 100 fark olduğunu söylediler. Sürekli Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a dua ettiler” diye konuştu.

YENİ GÖÇ DALGALARI

  • “Kamplarda kalanlar statü aldıklarında Avrupa’ya geçiş yapabilecekler” diyen Yıldız, “Eğer bir statü verilmemesi halinde sınırlara doğru yürümeye devam edecekler. Avrupa’ya doğru yeni mülteci dalgaları olacak. Savaş bölgeleri feraha kavuşmadığı müddetçe mülteciler, Avrupa’nın kapısına dayanacak” ifadelerini kullandı.
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