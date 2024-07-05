Sınırlarımıza 'kule'li koruma: Robotik silah sistemlerinin etkinliğini artıracak yatırım

Savunma sanayiinin geleceğini “robotik silah sistemlerinde” gören Sarsılmaz, “savunma sanayii odaklı teknoloji şirketi” olma stratejisini hayata geçirme yolunda önemli bir adım attı. 2022 yılında bacaklı robot geliştiren şirket, üretim için üretimi için LA2 Dynamics firmasını kurdu. Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (UKSS) alanında yüksek mühendislik ve entegrasyon kabiliyetine sahip Best Grup “silah kuleleri” birimini de bünyesine katan Sarsılmaz, “Best Defence” adıyla yeni bir şirket kurduğunu duyurdu.





ÖNEMLİ BİR AÇIĞI KAPATACAK

Sarsılmaz’ın Düzce Organize Sanayi Bölgesi’nde dün düzenlenen basın toplantısında, hem yeni şirket yapısı anlatıldı hem de geliştirilen silah kulelerinin kabiliyetleri sergilendi. Toplantıda sunulan bilgi notuna göre Best Defence; kara ve deniz unsurlarına yönelik 7.62, 12.7, 20, 25 ve 30 MM yüksek ateş gücüne sahip silah sistemlerini uzaktan komutalı “Silah Kuleleri”ne entegre ederek savunma sanayii sektöründe önemli bir boşluğu doldurmayı hedefliyor.





GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİLER

Best Defence envanterinde yer alan ve artık Sarsılmaz silahlarıyla üretilmeye devam edecek “Koralp Silah Kulesi”, dünyada geçerli kalibrelerdeki silahlara uyumlu olan standart sahip olacak. Değişik amaçlarla sahada kullanılan araçlara monte edilebilen kuleler; lazer mesafe ölçer, gündüz kamerası, termal kamera, kalan mühimmat sayacı, son mühimmat uyarısı, balistik koruma ve acil durumlarda manuel kullanım gibi özellikler içeriyor.





YERLİ YAZILIMLA HEDEF TESPİTİ

Koralp Silah Kulesi ayrıca otomatik hedef tanımlama, otomatik hedef takibi, dokunmatik ekranlar, yüksek hassasiyet, farklı silahlarla uyumluluk, yüksek stabilizasyon ve hafiflik gibi avantajlar sunuyor. Koralp UKSS ailesi, milli olarak geliştirilen yapay zeka hedef tespit ve öğrenme yetenekleri sayesinde dünyadaki benzerleri arasında öne çıkıyor.





YAPAY ZEKAYI KULLANIYORUZ

Best Defence Teknolojileri Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Derebaşı da KORALP ürün ailesinin muadilleri ile kıyaslanmayacak özelliklere sahip olduğunu söyledi. Envanterde olup yapay zekayı aktif olarak kullanabilen dünyadaki tek sistemi hayata geçirdiklerini dile getiren Derebaşı, KORALP ile 5,56'dan 30 milimetreye kadar hizmet verebilir hale geldiklerini bildirdi. Derebaşı; teknolojilerini geliştirerek, yapay zekayı daha aktif kullanarak, bunu dokunmatik ekranla birleştirerek, kullanıcı dostu arayüzle ürünlerini sahada daha yaygın göreceklerini düşündüklerini dile getirdi.





ILK HEDEF PASTANIN YÜZDE 5'I

KORALP ürün ailesinin yaklaşık 7 yıldır envanterde olduğuna dikkat çeken Derebaşı, "Sahaya getirmiş olduğu yenilikler var. Bu sistemi mühimmatından silahına, silahından platformuna kadar tümleşik bir yapı haline getirdiğimizde bütün ihtiyaçları karşılayabilecek bir duruma geldik.

Bu da bizi yıllık 15 milyar dolarlık bir sektörde ilk 3 yılımızda pazar payının yüzde 5'ine talip olabilir noktaya getiriyor. Yatırım planlarımıza bu şekilde ilerliyoruz. Önümüzdeki sene nereye geldiğimizi kutluyor olacağız, bundan eminiz” diye konuştu.





BİR İLKİ BAŞARDIK

Sarsılmaz Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, “Sarsılmaz olarak silah, mühimmat, patlayıcı, robot mermi gibi bütün alanlarda varız. Savunma sanayisini tamamlayıcı tesislerde büyük bir ivmeyle dünyadaki teknolojiyi yakalamış durumdayız. Son olarak mühimmatla, mermiyle platformu birleştirdik. Teknolojisiyle Türkiye'de ve yurt dışında kendisini kanıtlamış uzaktan kumandalı kulelere sahip Best'i ailemize kattık. Sarsılmaz olarak sektörün her segmentinde var olduk ve teknolojiyi yakından takip ediyoruz” dedi.



