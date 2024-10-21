Sinvar’ın İsrail’le mücadele pozu

Bir yıldır işgalci İsrail’in vahşi soykırımına maruz kalan Gazze’de çocuklar, İsrail ordusuna karşı göğüs göğüse çatışarak şehit olan Filistin direnişi lideri Yahya es-Sinvar’ın ikonik anlarını taklit ediyor. Sinvar’ın şehit edilmesinin hemen ardından çok sayıda Filistinli çocuğun, yıkıntılar arasında eski bir koltukta bacak bacak üstüne atmış bir şekilde çektiği fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Bazı çocuklar, Gazze’deki çadır kentlerde oyun oynarken, Sinvar’ın son anında yüzüne sardığı Filistin Kefiyyesi ve kendisini görüntüleyen drona attığı tahtanın benzerleriyle oyunlarını oynuyor.





ŞEHİT VERDİYSEK YENİLERİ GELİR

Gazze’deki çocuklar gibi Batı Şeria’daki çocuklar da direniş önderlerini idolleştiriyor. Batı Şeria’nın Nur Şems Mülteci Kampı’ndaki gelişmeleri aktaran Filistinli gazeteci Fahyaa Khanfar’ın, Ahmed adındaki bir çocukla yaptığı röportaj da, Sinvar’ın şehadetinden sonra sık sık kullanıldı. Khanfar’ın, “İsrail kampı işgal etmekle tehdit ediyor ne diyorsun?” şeklindeki sorusuna cevap veren Filistinli çocuk, “Buraya mı gelecekler? Gelsinler. Daha önce de şehitler verdik. Onlar şehit olduysa yerlerine başkaları her zaman gelir” diyerek, Filistin halkının işgale karşı direnişi nasıl nesilden nesile aktardığının çarpıcı bir örneğini verdi.





HER GÜN ONU SEYRETMEK GÖREVİMİZ OLDU

Gazze’de yalnızca çocuklar değil gençler ve yaşlılar da Sinvar’ın şehit olduğu anları gururla birbirine anlatıyor. El-Cezire’nin Gazze muhabirine konuşan 60 yaşındaki Adil Receb, Sinvar’ın son anlarında bile savaşarak öldüğünü hatırlatarak, “Bir kahraman böyle ölür” dedi. Saldırılar öncesi taksi şoförlüğü yaptığını anlatan 30 yaşındaki Ali adlı bir başka Filistinli ise “Ben onun son görüntülerini 30 kez izledim. Bundan daha iyi bir ölüm olamaz. Görüntüleri her gün yeniden izlemek benim için görev oldu. İleride çocuklarım olursa onlara da izleteceğim” ifadelerini kullandı.





Albay Ehsan Daksa

İşgalci Albay Gazze’den çıkamadı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda bir subayının öldüğünü duyurdu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 162. Tümen'den Albay Ehsan Daksa'nın (41) Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldüğü belirtildi. Daksa'nın öldüğü çatışmada bir İsrail askerinin de ağır yaralandığı ve hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı. Böylece, 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerleri sayısı 356'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 749'a yükseldi.















