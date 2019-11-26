Sıra geldi uçaklara

Türk donanması uçak gemileriyle en üst ligde bulunan ülkeler arasına girmeye hazırlanırken, TCG Anadolu’nun 2020 sonunda teslim edileceğinin açıklanması, kısa mesafe kalkış ve dikey iniş kabiliyetli jet ihtiyacını arttırdı. TCG-Anadolu’nun tam harekat yeteneği ile etkin olarak kullanılması, üzerinde taşıyacağı hava vasıtalarına bağlı. 12 uçak kapasiteli TCG Anadolu’nun denizaşırı güç aktarım kabiliyetinin kullanılabilmesi için yedekleriyle birlikte ilk etapta 16 uçaklık tedarik gerekiyor. Bu nedenle F-35B benzeri CTOL, VTOL, STOVL özelliğindeki taarruz uçağı tedariki acil ihtiyaç haline geldi. Halen uçak gemilerinde Amerikan F-35B ve Hornet uçaklarının yanı sıra, Rus SU-33 ve MİG-29K, Çinli J-15, Fransız Rafael-M, İngiliz-ABD ortak yapımı Harrier II uçakları kullanılıyor. ABD’nin yaptırımları kaldırmaması ve F-35 B’lerin verilmemesi halinde Rus, Çin, İngiliz ve Fransız alternatifleri gündemde.
Türkiye’nin bahriye pilotları
- TCG Anadolu üzerinde konuşlanacak uçaklara odaklanılırken, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın pilot ihtiyacının karşılanması için kurup eğitimlere başladığı Deniz Tayyare Okulu’nda ilk etapta alınmak istenen 16 uçak için deniz pilotlarının yetiştirilmesi bekleniyor. Dünya donanmalarında STOVL özellikli jetleri bahriye pilotları kullanıyor.