Sırada Alman okulları var

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) çabaları ile kaçak okullar konusunda geri adım atan Fransa’yı Almanya’nın da izlemesi bekleniyor. MEB’in verdiği notanın ardından Türk öğrenci alımını durduran 3 Alman okulu ile müzakere süreci devam ediyor. Yasal statüsü olmaksızın faaliyet gösteren Alman okullarını yanı sıra diğer yasal statüsü olmayan Pakistan ve İngiltere’ye ait okulların da MEB’in şartlarını kabul edeceği öngörülüyor.

DİĞERLERİ DE MERCEK ALTINDA

Kaynaklar, bu okulların peyderpey bakanlığın şartlarını kabul edeceğini, aksi takdirde yok hükmünde kabul edileceklerini söyledi. Bakanlık, bir taraftan Fransa ile müzakere süreci yürütürken diğer büyükelçilik okullarını da mercek altına aldı. MEB, müfredatlarını kendileri oluşturan ve ilgili ülkenin eğitim bakanlığına bağlı bu okullarla ilgili düzenlemeler getirmek istiyor. Bu kapsamda ilk adım Fransa ile atıldı.

3’Ü YASAL 3’Ü YASA DIŞI

Türkiye ile Almanya arasında yapılan 1957 Kültür Anlaşması çerçevesinde altı okul faaliyet gösteriyor. Bunlardan üçü Ankara, İstanbul ve İzmir’de eğitim veren Almanya Büyükelçiliği Özel Okulları. Söz konusu üç büyükelçilik okulu da yasal statüsü olmadan faaliyetlerine devam ediyor. Diğer üçü ise İstanbul’da konuşlu Özel Alman Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi (Almanca Bölümü) ve İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Lisesi.

Şartları velilere bildirecekler

MEB’in şartlarını kabul eden Fransa Büyükelçiliği’nden de açıklama geldi. Açıklamada, “2024-2025 eğitim-öğretim yılı için çözüm bulmayı amaçlayan bu müzakereler sonucunda, Türk makamları Türk mevzuatı çerçevesinde uygulanması gerekin birkaç düzenlemelerin yapılmasını talep etmektedirler. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ile ilgili bu kararlar, eğitim kurumları tarafından ailelere bildirilecektir. Müzakereler, Türkiye’deki Fransız eğitim kurumları için eğitim işbirliği konusunda sürdürülebilir bir anlaşmaya varabilmek amacıyla, bu eğitim-öğretim yılı içerisinde yeniden başlayacaktır” ifadelerine yer verildi.







