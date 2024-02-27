Sirk cambazlarına prim vermeyin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Meydanı siyaset haramilerine bırakmayacağız” dedi.

AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Parti Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, muhalefeti eleştirerek şunları söyledi: “İstiyorlar ki önce belediye yönetimlerini ele geçirsinler, ardından ülkeyi yeniden huzursuzluğa, istikrarsızlığa, kaosa sürükleyip merkezi yönetime göz diksinler. Sanmayın ki belediye yönetimlerini şehirlere hizmet için, insanımızın hayatını kolaylaştırmak için istiyorlar. Böyle bir düşünceleri kesinlikle yok. Dertleri belediyeler üzerinden elde edecekleri rantı, kirli ittifak ortaklarıyla birlikte yağmalamaktır.”

CHP ROTASINI KAYBETTİ

“Dünya değişti, Türkiye değişti, şehirlerimizin çehresi değişti ama ülkemizdeki muhalefet anlayışı hiç değişmedi. Bilhassa ülkenin ikinci büyük partsi sıfatına sahip CHP bırakın olumlu yönde değişmeyi, bölücülerle terör örgütü mensupları ile iş birliğine girecek kadar rotasını kaybetmiştir.

Üzülerek görüyoruz ki CHP’de bölücülerin ve yapay zekanın sözü bu partiye yıllarca emek vermiş, bu partiye gönül vermiş insanların sözünden daha fazla geçiyor.”

KANDİL’E NE VADETTİNİZ?

“İstanbul'da bölücü örgütün uzantıları ile el ele, kol kola yürümekten, bölücülerin sembolleri ile ortak miting yapmaktan utanmıyorlar. Neyin karşılığında Kandil’le uzlaşıldığını, allayıp pulladıkları Kandil uzlaşı için bu noktada bölücü örgütün uzantılarına ne vadettiklerini kimse bilmiyor. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği ile belediyelerde de bu köhne siyaset anlayış itibariyle, yörüngesini kaybetmiş partilere şehirlerimizi teslim etmeyeceğiz.”

SAHAYA DAMGA VURACAĞIZ

Bizim siyaset anlayışımızda vatandaşa ‘Tıpış tıpış oy vereceksiniz’ dayatmasında bulunmanın yeri yoktur. Hiçbir insanımız bize oy vermeye mecbur ve mahkum değildir. Biz çok çalışarak, gönüllere girerek sandıkta o oyu alacağız. En küçük bir zafiyet, gaflet, boşluk bizim aleyhimize kullanılacaktır. Çünkü kimi yerlerde karşımızda diğer pek çok nakısalarıyla, arızalarıyla beraber ahlaktan da yoksun siyaset haramileri vardır. Meydanı bu siyaset haramilerine bırakmayacağız. Seçim gününe kadar da sahaya damgamızı vuracağız.”

SİRK CAMBAZLARINA PRİM VERMEYİN

“Her seçim döneminde olduğu gibi 31 Mart sürecinde de kendi akıllarınca milleti kandırmaya çalışan birileri yine yine meydanlara çıkmış görünüyor. Bunlar sokakta ‘Ben şu partiden adayım ama aslında gönlüm AK Parti veya Tayyip Erdoğan’dan yana’ diyerek insanlardan destek istiyor. Türkiye özgür ve demokratik bir ülkedir. İsteyenin istediği partide siyaset yapma ve aday olma hakkı vardır. Herhangi bir partide bir müddet siyaset yaptıktan sonra yolunu ayırıp başka istikamete gidenlerin de yeri artık orasıdır. ‘Ben seçimi kazanırsam kazandıktan sonra yine AK Parti'de olacağım’ diyen sirk cambazlarına asla prim vermeyiniz.”

EYVALLAH ETMEYİZ

“Bunlar sirk cambazı. ‘Ben şimdi buradan aday oldum ama seçimden sonra yine AK Parti'ye gideceğim’ diyen sirk cambazlarına da aldanmayın. Biz işimize bakacağız. Geçmişte AK Parti'de bulunup da hangi sebeple olursa olsun başka partiye gidenler için de aynı durum geçerlidir. Bu durumdaki hiç kimsenin AK Parti veya bizim adımıza konuşma, oy isteme hatta böyle bir imada bulunma hakkı yoktur. AK Parti şahısların değil bir davanın, bir ülkünün, ülkeye ve millet hizmet uğruna adanmışlığın partisidir. Her kim AK Parti çatısı altında bu kadim davaya hizmet ediyorsa başımızın üstünde yeri vardır. Ama AK Parti’den ayrılıp da bu partinin gölgesinde korsan siyaset yapmaya kalkana da eyvallah etmeyiz.”

Kaldığımız yerden işe koyulacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Kaldığımız yerden, yeniden ‘Bismillah’ diyerek işe koyulacak, inşallah aziz İstanbul'un fetret devrini sona erdireceğiz” dedi.

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi Açılış Töreni'nde konuşan Erdoğan, “İşte 5 yıl boşa geçti. Niye bir şey yapılmadı? Yapamazlar. Bunların böyle bir derdi yok” diye konuştu. Bir gerçeği samimiyetiyle ifade etmek istediğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: “1994'te göreve geldiğimizde İstanbul neydi? Çöp, çukur, çamur. Rahmetli Kadir Bey (Topbaş) İstanbul'a yeni bir çehre verdi. İstanbul yeniden ayağa kalktı.”

YENİDEN ÇÖP ÇUKUR ÇAMUR

“Bizim devrettiğimiz o miras Kadir Bey'le ta bu şahsa kadar geldi. Şimdi bu şahıs nasıl olduysa bir yanlışlık oldu bu görevi aldı. İstanbul yeniden çöp, çukur, çamur oldu mu? Maalesef oldu.”

YARI ZAMANLI HİZMET OLMAZ

“İstanbul, kendisine vakfedilmeyi, uğruna adanmayı gerektiren, sadece ve sadece kendisiyle ilgilenilmesini isteyen bir şehirdir. Bunun için İstanbul'a hizmet sorumluluğu yarı zamanlı yapılacak bir iş değildir. Fakat 31 Mart'tan itibaren inşallah Murat Kurum kardeşimizle birlikte AK Parti yerel yönetimi ile Cumhur İttifakı, Ankara'da el ele verdiğimiz zaman herhangi bir sarkma söz konusu olmayacak ve yola emin adımlarla yürüyeceğiz. Kaldığımız yerden, yeniden 'Bismillah' diyerek işe koyulacak, inşallah aziz İstanbul'un fetret devrini sona erdireceğiz. Öncelikli hedefimiz ortalama yolculuk süresini 64 dakikadan 39 dakikaya düşürmek olacaktır.”

Projelerimiz hızlanacak

İstanbul'da trafik ve ulaşım hakkında değerlendirme yapan Erdoğan, şunları söyledi: “Toplu taşımacılıkta her taraf rezillik. Şehrin birçok bölgesinde trafik kördüğüm halde. Her bir İstanbullu kardeşim yılda 288 saatini trafikte kaybediyor. 31 Mart'ta, Murat Kurum kardeşimizin şehrin emanetini devralmasıyla birlikte projelerimiz daha da hızlanacaktır.”

Gereken dersi vereceğiz

Vizyon projelerinin CHP zihniyeti ve Gezici tayfa tarafından engellenmek istendiğini belirten Erdoğan, "Sancaktepe'de mevcut metronun açılmış kuyusunu doldurmak suretiyle hizmet ettiğini zanneden, Kağıthane'de temel atma değil, temel atmama töreni yapacak kadar zavallı olan bir İstanbul yerel yönetimi var. Bunlara gereken dersi 31 Mart'ta vermeye hazır mıyız?” dedi.

İyi ki doğdun

70 yaşına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, partililer sürpriz yaptı. “Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi”nin açılış törenine gitmek üzere Kısıklı'daki konutundan çıkan Erdoğan, evinin yakınında doğum gününü kutlamak için bekleyenleri görünce konvoyunu durdurdu. AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek, aracından inen Erdoğan'a üzerinde kendisinin resmi ile Türk bayrağının yer aldığı pastayı takdim etti.

LİDERLER DE KUTLADI

Dünya liderleri de Erdoğan’ı arayarak doğum gününü kutladı. İlk kutlama Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den geldi. Ardından Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Âl Nahyan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Kabine üyeleri, AK Partili vekiller ve belediye başkanları da Erdoğan’ın doğum günü için paylaşım yaptı. Pek çok vatandaş da doğum günü mesajları paylaştı. #CumhurunReisi70yaşında etiketi uzun süre sosyal medyada ilk sıralarda yer aldı.

Sirkeci Kazlıçeşme hattı açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün hizmete alınan Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nda banliyö trenini kullanarak ilk seferi gerçekleştirdi. Sirkeci'de, Türk bayraklı balonlarla donatılan banliyö trenine binen Erdoğan, makinist koltuğuna oturdu. Erdoğan'ın düdüğünü çalıp kullandığı tren, Kazlıçeşme'ye hareket etti. Erdoğan'a yolculuğu esnasında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, eski TBMM Başkanı ve Başbakanlardan Binali Yıldırım, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti.

SEFER SÜRESİ 20 DAKİKA

İlk seferini gerçekleştiren tren, Kazlıçeşme durağına varışında alkışlarla karşılandı. Erdoğan, trenden indikten sonra hattın resmi açılışını gerçekleştirmek üzere tören alanına geçti. “İstanbul'un kent içi raylı sistem ağını güçlendirecek bir proje” olarak nitelenen 8,3 kilometrelik Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, 8 istasyondan oluşuyor. Tek yönlü sefer süresi 20 dakika olarak planlanan hattın çevresinde 29 sanatsal yapı yer alıyor.

YAYA ODAKLI ULAŞIM PROJESİ

Sirkeci-Kazlıçeşme Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'nde, 7,3 kilometre yaya ve bisiklet yolu ile 6 bin metrekare kapalı sosyal kültürel alan bulunuyor. Meydan ve rekreasyon alanları 122 bin 550 metrekareden, yeşil alanları ise 74 bin metrekareden oluşan projede, 22 karayolu ve yaya alt geçitleri yer alıyor.

Vagon belediyeciliği bitecek

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Büyükçekmece'de düzenlenen mitingde konuştu. Kurum, kararını veren meydanların tıpkı 28 Mayıs'ta olduğu gibi 31 Mart zaferini müjdelediğini belirterek, 1 Nisan'da algı ve reklam belediyeciliğinin biteceğini dile getirdi. Artık milletin İBB Belediye Başkanı ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nu tanıdığını, kendileriyle arasındaki farkı gördüğünü belirten Kurum, şöyle devam etti: “Bugün İstanbul'un yönetiminde, maalesef 1,5 milyon yuvamızda insanımız deprem korkusuyla yaşarken, 6 milyon insana yardım etmek dururken, Ankara'nın yollarında kariyer hesabı yapanlar vardır. Bunlar deprem konusu görüşülürken Büyükşehir Meclisi’ne bile gitmeyip CHP'nin genel başkanlığı için 50 günde 200 gizli toplantı yapanlardır. Sadece bunlar bile 31 Mart'ta neyin değişeceğini göstermek için yeterlidir. 31 Mart'ta kirli hesaplar bozulacak, milletin hesabı tutacak. 31 Mart'ta milletin sırtına yük olan vagon belediyeciliği bitecek, millet için çalışan, çabalayan lokomotif, gerçek belediyecilik gelecek.”

Halka hesap vermeliler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "(CHP) vatandaşlardan oy istemeden önce özür beyanında bulunması ve bunu izah etmesi gerekir" dedi. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası konuşan Ömer Çelik,

şunları kaydetti:

"Karşımızdaki muhalefetin içine düştüğü tabloyu net bir şekilde tekrar hatırlatmak gerekir. 6'lı 7'li masa denilen çerçevede çıkmışlardı. Oy istemeden önce o süreçte ortaya koydukları tutumla ilgili olarak genel seçimler öncesinde bu tablonun bugün bir siyasi saçmalığa dönüşmesi kapsamında millete hesap vermesi gerekir. Burada tabii en ilginç olan CHP'deki durum. Neredeyse siyasi aklın rafa kaldırıldığı onun yerine yapay zeka ile karar verilmeye çalışıldığı tablo var. Bütün bu tabloya bakıldığında gelinen nokta şudur vatandaşlardan oy istemeden önce özür beyanında bulunması ve bunu izah etmesi gerekir.











