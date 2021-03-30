Gündem Şırnak ve Siirtte Eren-12 Güleşli operasyonu başlatıldı Bin 317 personel katılıyor
SİİRT ŞIRNAK

Şırnak ve Siirt’te 'Eren-12 Güleşli' operasyonu başlatıldı

Şırnak ve Siirt’te 'Eren-12 Güleşli' operasyonu başlatıldı: Bin 317 personel katılıyor

İçişleri Bakanlığı, bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak ve Siirt illerinde Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 317 personelin görev aldığı 'Eren-12 Güleşli' operasyonunun başladığını açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Şırnak ve Siirt’te Eren-12 Güleşli operasyonu başlatıldı
'Eren-12 Güleşli' operasyonuna 83 operasyonel tim katılıyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak ve Siirt illerinde ’Eren-12 Güleşli’ operasyonu başlatıldı.

İHA

Operasyonda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, JÖH, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 317 personel (83 operasyonel tim) görev alıyor.


İçişleri duyurdu: Eren-11 Sehi Ormanları Operasyonu başladı
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İçişleri duyurdu: Eren-11 Sehi Ormanları Operasyonu başladı

İHA

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan Eren Operasyonları kapsamında 75 işbirlikçi yakalandı, 421 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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