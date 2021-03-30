Şırnak ve Siirt’te 'Eren-12 Güleşli' operasyonu başlatıldı: Bin 317 personel katılıyor

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak ve Siirt illerinde ’Eren-12 Güleşli’ operasyonu başlatıldı.

İHA

Operasyonda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, JÖH, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 317 personel (83 operasyonel tim) görev alıyor.

GÜNDEM İçişleri duyurdu: Eren-11 Sehi Ormanları Operasyonu başladı

İHA

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan Eren Operasyonları kapsamında 75 işbirlikçi yakalandı, 421 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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GÜNDEM Tunceli'de 'Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu' başlatıldı

İHA