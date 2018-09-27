Şırnak'ta 15 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Şırnak'ta okul çevrelerindeki uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 zanlıdan 15'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 gün önce okul çevrelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 21 zanlıdan 15'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklananlar arasında 2015-2016 yıllarında terör örgütünün çukur barikat eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan adli işlem yapılanların da yer aldığı öğrenildi.

Cizre merkezli 24 Eylül'de düzenlenen ve özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda 21 kişi uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınmıştı. 6 ruhsatsız tabanca, 700 gram eroin, 70 gram esrar, 19 uyuşturucu nitelikte hap, 150 gram çeşitli uyuşturucu madde ile 9 bin 845 dolar ve 8 bin 750 lira ele geçirilmişti.