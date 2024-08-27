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Şırnak'ta korkunç kaza: Motosikletle kamyon çarpıştı genç sürücü hayatını kaybetti

Şırnak'ın Silopi ilçesinde motosiklet ile hafriyat kamyonu çarpıştı. Feci kazada genç sürücü hayatını kaybetti. Kerem Çeviker’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

11:28 - 27/08/2024 Salı
IHA
Şırnak'ta motosikletle kamyonun karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti!
Şırnak'ta motosikletle kamyonun karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti!

Silopi'nin Yenişehir Mahallesi'nde Kerem Çeviker idaresindeki motosiklet, karşı yönden gelen sürücü ve plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonu ile çarpıştı.


112 Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.


Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Çeviker'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çeviker'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Kerem Çeviker'in cenazesi ailesine teslim edildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



#Şırnak
#kaza
#112 Acil Sağlık ekipleri
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