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Gündem Şırnaktan acı haber Eren Abluka-5 Operasyonunda bir asker şehit düştü
ANKARA

Şırnak'tan acı haber: Eren Abluka-5 Operasyonunda bir asker şehit düştü

İçişleri Bakanlığı: Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde 30 Nisan'da icra edilen ‘’EREN ABLUKA-5 Operasyonunda’’ bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada iki terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Jandarma Teğmen İsmail Can AKDENİZ tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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Haber Merkezi DHA
Şırnaktan acı haber: Bir asker şehit oldu
Şırnak'ta teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Cudi Dağı bölgesinde, 30 Nisan'da icra edilen ‘’Eren Abluka-5 Operasyonunda’’ bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada iki terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonda Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz ile Jandarma Uzman Çavuş Uğurcan Çakıcı yaralandı. Ağır yaralanan Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine uçakla sevk edilirken tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Hafif yaralanan Uzman Çavuş Uğurcan Çakıcı’nın hastanede tedavisi sürüyor.

Şehidimize Allah’tan rahmet, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz.

Başımız sağ olsun."

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