Gündem Sivasta 5 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Yedikleri tavuk dönerden numune alındı
SİVAS

Sivas haberleri: Sivas’ta 5 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı!

Sivas’ta 5 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı: Yedikleri tavuk dönerden numune alındı

Sivas’ta 5 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler incelenmek üzere öğrencilerin tavuk döner yediği işletmeden numune aldı.

Haber Merkezi IHA
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri geldi.
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri geldi.

Edinilen bilgilere göre olay, Sivas'ın Gültepe Mahallesi Okulları Bölgesinde meydana geldi. Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri öğle arasında çevrede bulanan bir dönerciye gitti.

Ekipler incelenmek üzere öğrencilerin tavuk döner yediği işletmeden numune aldı.

Yedikleri tavuk döner sonrası rahatsızlandılar

Burada tavuk döner yedikten sonra okullarına dönen öğrenciler bir süre sonra rahatsızlandı. 5 lise öğrencisi karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle kentte bulunan hastanelere kaldırıldı.

Afyonkarahisar’da tavuk döner yiyen 67 kişi zehirlendi
GÜNDEM
Afyonkarahisar’da tavuk döner yiyen 67 kişi zehirlendi

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler incelenmek üzere öğrencilerin tavuk döner yediği işletmeden numune aldı.

5 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

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